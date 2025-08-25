बालों पर कैसे लगाना चाहिए तेल? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया यह है हेयर ऑयलिंग का सही तरीका

Hair Care: सिर पर तेल लगाना आयुर्वेद में भी बेहद फायदेमंद होता है. कहा जाता है कि सही तरह से बालों पर तेल लगाया जाए तो इससे हेयर ग्रोथ (Hair Growth) स्टिम्यूलेट होती है, बालों को लंबा होने में मदद मिलती है और बालों का टेक्सचर बेहतर होता है सो अलग. लेकिन, बहुत से लोगों को बालों पर तेल लगाने का सही तरीका पता होना जरूरी होता है. इसी बारे में बता रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. निरुपमा परवांदा. डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि वे खुद भी हेयर ऑयलिंग (Hair Oiling) के इन तरीकों को आजमाती हैं और जरूरी बातों का ध्यान रखती हैं. आप भी जानिए सिर पर तेल लगाने से जुड़ी इन बातों के बारे में.

ड्राई, ऑयली या कोंबिनेशन, कैसे पता लगाएं स्किन टाइप? स्किन डॉक्टर ने कहा बस करके देख लें यह एक टेस्ट

सिर पर तेल कैसे लगाएं | How To Apply Oil On Hair

सबसे पहले आप जिस तेल को सिर पर लगाने के लिए चुन रहे हैं वह लाइट हो इस बात का ध्यान रखें. इसके लिए आप नारियल तेल या फिर बादाम का तेल (Almond Oil) चुन सकते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा कि तेल को अपनी स्कैल्प पर ना लगाकर सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाएं. खासतौर से जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है उन्हें बालों की जड़ों पर तेल नहीं लगाना चाहिए बल्कि सिर्फ सिरों पर लगाना चाहिए.

जिन लोगों की स्कैल्प ड्राई है और हेल्दी है वे स्कैल्प पर तेल लगा सकते हैं.

कभी-कभार स्कैल्प समेत सिर पर तेल लगाया जा सकता है. सिर पर तेल लगाकर 1 से 2 घंटों तक लगाकर रखें.

डर्मेटोलॉजिस्ट ने इस बात पर खासतौर से जोर देकर कहा है कि बालों में रातभर तेल लगाकर नहीं रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि रात में सोते समय तेल सिर से निकलने लगता है और माथे, पीठ, कंधे या गालों पर जमने लगता है.

आखिर में शैंपू से सिर धोकर तेल हटा लें. इससे स्कैल्प साफ होगी और स्कैल्प पर किसी तरह का बिल्ड अप नहीं जमेगा.