दो मुंहे बालों से परेशान हैं? इन 4 चीजों से घर ही बनाएं हर्बल हेयर क्लींजर, बेजान बालों में भी भर जाएगी जान

बदलते मौसम के साथ-साथ बालों में ड्राईनेस झड़ना बहुत आम हो जाता है. इसके अलावा बाद दो मुंहे भी दिखाई देने लगते हैं. हालांकि, बालों को मजबूत और मुलायम बनाने के लिए कई तरह के शैंपू और कंडीशनर आते हैं, लेकिन इससे बालों पर लंबे समय तक असर नहीं रहता, बल्कि महंगे और केमिकल युक्त शैंपू-कंडीशनर के इस्तेमाल से बालों का पोषण और ज्यादा कम हो सकता है. डॉ. क्योर होलिस्टिक हेल्थकेयर की डॉ. नवनीत कौर भाटिया ने दो मुंहे बालों को सही बनाने, बालों को चमकदार, मुलायम और मजबूत बनाने के लिए एक घरेलू और बहुत असरदार उपाय बताया है.

डॉ. नवनीत कौर भाटिया के मुताबिक, बालों को मजबूत और कोमल बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है. बदलते मौसम में बालों का झड़ना आम बात है, लेकिन ऐसे में बालों का ध्यान रखा जाए तो बालों को अच्छा और मजबूत बनाया जा सकता है. इसके साथ ही दो मुंहे बालों से भी छुटकारा पाया जा सकता है.

दो मुंहे बालों से कैसे पाएं छुटकारा

डॉ. नवनीत कौर भाटिया ने बताया कि इस शक्तिशाली प्राकृतिक शैम्पू उपाय को आजमाएं जो आपके बालों में फिर से जान डाल देगा. इसके इस्तेमाल से बाल चमकदार, मुलायम और मजबूत होंगे.

डॉ. नवनीत कौर भाटिया के मुताबिक, इस शैम्पू को बनाने के लिए चाय की पत्तियों, मेथी के दानों, चावल और मुट्ठी भर करी पत्तों को थोड़े से पानी में उबालना है, फिर इसे शैम्पू में मिलाकर एक प्रभावी हर्बल हेयर क्लींजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

चाय की पत्तियां प्राकृतिक चमक प्रदान करती हैं और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट के साथ बालों का झड़ना कम करती हैं.

चावल बालों को मजबूत बनाता है, रूखेपन को कम करता है और दो मुंहे बालों की मरम्मत करता है.

मेथी के दाने स्कैल्प को गहराई से पोषण देते हैं, बालों का टूटना कम करते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं.

करी पत्ते समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं और नए बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.