घर पर सेरेलक कैसे बनाएं? बच्चों के डॉक्टर ने बताई सबसे आसान रेसिपी

How to make homemade cerelac for baby: सेरेलक को बच्चों के लिए बेहद अच्छा और पोष्टिक आहार माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बच्चों की डाइट में सेरेलक शामिल करने की सलाह देते हैं. ऐसे में ज्यादातर मां-बाप बाजार से मिलने वाला सेरेलक बच्चों को देते हैं. हालांकि, इनमें शुगर और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा अधिक हो सकती है, जो लंबे समय पर उल्टा बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आप चाहें तो घर पर ही अपने बच्चे के लिए हेल्दी और पोष्टिक सेरेलक तैयार कर सकते हैं. इसके लिए पीडियाट्रिशियन पार्थ सोनी ने एक खास रेसिपी शेयर की है. आइए जानते हैं इसके लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी, साथ ही जानेंगे सेरेलक बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका-

बच्चों के बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? पीडियाट्रिशियन से जानें कम उम्र में बाल सफेद होने के कारण और उपाय

75 ग्राम मखाना

25 ग्राम लाई (पफ्ड राइस)

20 ग्राम काजू

20 ग्राम बादाम

20 ग्राम चना दाल और

50 ग्राम शुगर-फ्री मिल्क पाउडर

सबसे पहले मखाना और लाई को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लें.

इसके बाद काजू, बादाम और चना दाल को भी हल्का-हल्का भून लें.

इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें.

ठंडा होने के बाद सभी चीजों को एक साथ मिक्सर में पल्स मोड पर पीस लें. ध्यान रखें कि आपको मिक्सर को ज्यादा देर तक नहीं चलाना है, इससे ड्राई फ्रूट्स से तेल निकल सकता है.

पाउडर बनने के बाद इसे छलनी से छान लें ताकि कोई मोटे टुकड़े न रह जाएं.

इतना करते ही आपका सेरेलक बनकर तैयार हो जाएगा.

इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर स्टोर कर लें.

डॉक्टर सोनी कहती हैं, सामग्री को ठंडा किए बिना कभी भी ग्राइंड न करें.

पाउडर को हमेशा छानना जरूरी है ताकि बच्चों के लिए यह हल्का और आसानी से पचने वाला बने.

इसमें शुगर डालने की जरूरत नहीं है. ड्राई फ्रूट्स और मखाने से ही प्राकृतिक मिठास मिल जाती है.

बच्चों के डॉक्टर बताते हैं, घर पर तैयार किया गया ये सेरेलक पौष्टिकता से भरपूर होता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स की भरपूर मात्रा होती है.

बाजार के पैकेट वाले सेरेलक की तुलना में यह पूरी तरह नेचुरल और सेफ है.

इन सब से अलग ये आसानी से पच भी जाता है.

ऐसे में बाजार से लाने की बजाय आप घर पर ही बच्चे के लिए ये सेरेलक तैयार कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



