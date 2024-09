जूं तो हर बार मर जाती हैं, पर लीख बालों से निकालना होता है मुश्किल, ये दादी का तगड़ा नुस्खा कर देगा हर चीज का सफाया

Lice Problem In Hair: बालों में जुएं (Lice Problem in Hair) एक आम समस्या है. बालों में जुएं पैदा होने की समस्या किसी को भी हो सकती है. बालों में जुएं पैदा होने जाने के बाद इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लोग जुएं से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के शैंपू और ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब जुओं के अंडे (लीख) (Lice eggs) बालों में अपनी पकड़ बना लेते हैं, तो इन्हें आसानी से हटाना मुश्किल हो जाता है. एक बार को शैंपू या इलाज से जुएं तो बालों में दम तोड़ देती हैं, लेकिन लीख अपना एरिया नहीं छोड़ती हैं. अगर किसी को इस तरह की समस्या है, तो किचन में रखी इन चीजों का इस्तेमाल करके जुएं और लीख से भी छुटकारा मिल सकता है.

विनेगर का यूज करें (Use vinegar)



बालों में जमकर बैठीं जुएं के इलाज में विनेगर बड़े काम का है. विनेगर को लेकर मन में भ्रम ना पालें. बालों से जुओं को विनेगर से निकालने की विधि बेहद सरल है. इससे बाल और उनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं होने वाला.





कैसे करना है इस्तेमाल (How to Use)



दो चम्मच विनेगर, एक कप गुनगुना पानी और एक चम्मच नमक अच्छे से मिक्स करें. इस पेस्ट को एक स्पे बोतल में भर लें. फिर इसे बालों की जड़ों में स्प्रे करें . इसके बाद बालों में कंघी करें. इससे बालों में मौजूद जुएं और इसके अंडे सभी बाहर आ जाएंगे. इस उपाय को हफ्ते में दो बार करना है.



गीले बालों को साफ करें (Clean wet hair)



सिर से जुएं निकालने के लिए गीले बालों में कंघी करें. याद रखें पहले बालों को शैंपू से अच्छे से धोना है. फिर कंडीनशर का इस्तेमाल करना है. कम से कम 5 से 10 मिनट को तक बालों को धोएं. बाल धोने के बाद इसमें कंघी करें और फिर देखना आपको कुछ ही दिन में असर दिखने लगेगा.



नारियल तेल और कपूर (Coconut Oil and Camphor)



नारियल ऑयल और कपूर भी जुओं को खत्म करने में बहुत मदद करते हैं. इसके लिए एक कटोरी नारियल तेल में कपूर को चूरा करके डालें और फिर इसका पेस्ट बना लें. इसे तेल जैसे पेस्ट से बालों की मालिश करें. इसके बाद 1 घंटे तक बालों में शावर कैप लगाकर रखें. फिर बालों में कंघी करें और फिर देखना कैसे सभी जुएं और अंडे तुरंत बाहर आते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.