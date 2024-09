नारियल तेल में ये 2 चीजें मिलाकर चेहरे पर लगा लें, हफ्तेभर में गायब हो जाएंगी झुर्रियां

Coconut Oil For Wrinkles : हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लो करे और चेहरे पर अलग ही चमक नजर आए. लेकिन चेहरे की सबसे बड़ी समस्या झुर्रिया हैं, जो कम उम्र में भी चेहरे को बुढ़ापे को एहसास कराती है. बढ़ती उम्र में चेहरे पर झुर्रियों (Wrinkles on face) का आना आम बात है, लेकिन लोगों के बदलते लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र में भी चेहरे पर झुर्रियां अपना कब्जा जमा रही है. झुर्रियों की वजह से चेहरा डल और बूढ़ा सा नजर आता है. झुर्रियों के कई इलाज हैं, इसके लिए लोग कई तरह के मेडिकल प्रीकॉशन्स और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. अधिकतकर ब्यूटी प्रोड्क्ट्स में केमिकल होते हैं, जो चेहरे को और नुकसान पहुंचा देते हैं. अगर किसी को झुर्रियों की समस्या है, तो वो इस देसी उपाय से भी इसे ठीक कर सकता है. इसके लिए नारियल का तेल (Coconut Oil For Wrinkles) बेस्ट रहेगा. जानिए कैसे.

नारियल तेल के गुण ( Quality of Coconut Oil)



नारियरल तेल में मौजूद विटामिन ई और फैटी एसिड चेहरे के लिए काफी फायदेमंद है. नारियल तेल में एंडीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो स्किन को खराब होने से बचाने में मदद करते हैं. झुर्रियों को गायब करने में नारियल तेल का रोल बेहद अहम है. नारियल तेल बढ़ती उम्र (Aging) के लक्षणों पर भी लगाम लगाता है.





कैसे करना है इस्तेमाल (How to use)



चेहरे से झुर्रियां हटाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं. सबसे पहले 2 से 3 बूंद विटामिन E ऑयल लें और उसे एक चम्मच नारियल तेल में मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाए और मसाज करें. थोड़ी देर मसाज करने के बाद इसे रातभर के लिए चेहरे पर ही छोड़ दें. सुबह उठने के बाद सादे पानी से चेहरा धोएं और फिर देखना कुछ ही दिनों में आपका चेहरा चांद सा चमकने लगेगा.



शहद के साथ नारियल तेल ( Coconut Oil with Honey)



दूसरा उपाय यह भी है कि आप नारियल ऑयल में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाकर झुर्रियों से छुटकारा पा सकते हैं. शहद त्वचा को कोमल और सॉफ्ट बनाता है. इसी के साथ शहद चेहरे से झुर्रियां और फाइन लाइन्स को भी हटाने में मदद करता है. नारियल ऑयल और शहद के पेस्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं. सबसे पहले एक चम्मच नारियल ऑयल लें और उसमें 1 या 2 बूंद शहद मिला लें. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर चेहरे पर अप्लाई करें और रातभर के लिए छोड़ दें. सुबह उठकर नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें. नियमित रूप से ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.