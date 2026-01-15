Home Care Tips: रोजाना, हफ्ते और महीने में इन चीजों को जरूर करें साफ, एयर क्वालिटी रहेगी बेहतर और तनाव भी होगा कम

Home Care Tips: घर को साफ और व्यवस्थित रखना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन कई लोगों को यह काम बोझिल लगने लगता है. ऐसे में कई लोग घर की साफ-सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं, जो सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं. ऐसे में अगर सफाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, जैसे डेली, साप्ताहिक और मासिक तो यह न केवल आसान हो जाता है, बल्कि तनाव भी कम करता है. इससे आप अपना समय बचाकर अन्य कामों पर भी ध्यान दे सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं रोजाना, हफ्ते और महीने में क्या-क्या साफ करना चाहिए और कितनी बार?

यह भी पढ़ें:- क्या पोहा वजन कम करने के लिए अच्छा है, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि बिना कैलोरी बढ़ाए पोहा खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

क्यों जरूरी है सफाई का रूटीन?

साफ-सुथरा घर न केवल दिखने में अच्छा लगता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद है. नियमित सफाई से धूल-मिट्टी और अव्यवस्था से छुटकारा मिलता है. इससे घर का वातावरण अच्छा रहता है और इनडोर एयर क्वालिटी भी बेहतर होती है. यह तनाव कम करता है, क्योंकि काम को छोटे हिस्सों में बांटने से सफाई आसान हो जाती है.

कमरे- बिस्तर ठीक करें, फर्श साफ करें, रसोई के बर्तन धोएं और वॉशरूम पोंछें.

डिक्लटर- कपड़े तह करके अलमारी में रखें, किताबें और खिलौने अपनी जगह पर रखें.

रसोई- बर्तन धोएं, काउंटर और स्टोव पोंछें, टुकड़े और गंदगी हटाएं.

बाथरूम- सिंक और शीशा पोंछें, टॉयलेट ब्रश करें और तौलिए बदलें.

सामान्य- कचरा बाहर निकालें और दिन खत्म होने से पहले घर को रीसेट करें.

फर्श और सतहें- सभी सतहों को पोंछें, कालीन और रग्स वैक्यूम करें, फर्श पोछें.

रसोई- माइक्रोवेव, फ्रिज और अन्य उपकरण साफ करें.

बाथरूम- टॉयलेट और बाथटब को डिसइंफेक्ट करें.

बेड लिनेन- बिस्तर की चादरें और तौलिए बदलें.

सामान- दरवाजों के हैंडल, स्विच और रिमोट को सैनिटाइज करें.

पंखे और वेंट साफ करें.

सोफा और गद्दों को वैक्यूम करें.

ओवन, माइक्रोवेव और फ्रिज के ड्रॉअर डीप क्लीन करें.

दीवार पर लगी तस्वीरों और सजावटी सामान को पोंछें.

अलमारी व्यवस्थित करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.