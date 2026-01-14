क्या पोहा वजन कम करने के लिए अच्छा है, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि बिना कैलोरी बढ़ाए पोहा खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

Diet Plan For Weight Loss: पोहा एक ऐसी चीज है, जो भारत में नाश्ते के रूप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है. पोहा कई तरीकों से बनाया जा सकता है और इसे सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है, लेकिन अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल उठता है क्या पोहा वाकई वजन कम करने में मदद करता है या यह सिर्फ एक कार्ब-भरा भोजन है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे खाते हैं और किसके साथ परोसते हैं. मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की क्लिनिकल न्यूट्रिशन हेड डॉ. करुणा चतुर्वेदी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि वजन कम करने के लिए पोहा कैसे खाना चाहिए और बिना कैलोरी बढ़ाए पोहा खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

पोहा क्यों है अच्छा विकल्प?

डॉ. करुणा चतुर्वेदी के मुताबिक, पोहा हल्का, आसानी से पचने वाला नाश्ता है, जो सही तरीके से खाया जाए तो वजन घटाने के लक्ष्य के साथ मेल खाता है. इसकी कम कैलोरी डेंसिटी आपको संतोषजनक मात्रा में खाने की अनुमति देती है, बिना ज्यादा ऊर्जा लेने के.

पोहा में क्या है खास?

पोहा मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जो धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है और मिड-मॉर्निंग एनर्जी क्रैश से बचाता है. इसमें फैट की मात्रा कम होती है और यह पेट पर हल्का रहता है, जिससे ब्लोटिंग और भारीपन नहीं होता.

पोहा में हल्का फाइबर होता है, लेकिन जब इसे सब्जियों और नट्स के साथ बनाया जाता है, तो फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है. फाइबर भूख को कंट्रोल करने और वजन मैनेज में मदद करता है. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, पोहा बनाते समय कम तेल का इस्तेमाल करें जैसे कोल्ड-प्रेस्ड या वेजिटेबल ऑयल और इसमें मटर, गाजर, बीन्स, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां डालें. इसके साथ ही थोड़ी मात्रा में मूंगफली या दही के साथ परोसें ताकि प्रोटीन भी मिले.

वजन घटाने के लिए पोहा सुबह नाश्ते में खाना सबसे अच्छा है. इस समय इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में बदलते हैं, फैट में नहीं. सुबह पोहा खाने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है और अनहेल्दी स्नैकिंग की संभावना कम होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.