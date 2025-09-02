किन सब्जियों के छिलके सेहत के लिए अच्छे होते हैं? यहां जानिए फायदेमंद Vegetable Peels के बारे में

Heathy Peels: सेहत को अलग-अलग सब्जियों से अलग-अलग फायदे मिलते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जिनके छिलके (Vegetable Peels) भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इन सब्जियों के छिलके खाने पर शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं. कई बार छिलकों में सब्जियों से भी ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसीलिए इन छिलकों को खाने की सलाह दी जाती है. यहां जानिए ऐसे कौनसे फायदेमंद छिलके हैं जिन्हें आप भी अपने खानपान का हिस्सा बना सकते हैं.

सेहत के लिए फायदेमंद सब्जियों के छिलके | Healthy Vegetable Peels

सेहत के लिए आलू के छिलके (Potato Peels) अच्छे हैं. इन छिलकों में विटामिन बी, सी और पौटेशियम के साथ ही कैल्शियम और आयरन भी होता है. ऐसे में आलू को छिलकों समेत ही सब्जी बनाकर खाया जा सकता है या फिर आलू के छिलकों के चिप्स बनाकर खाएं. इस बात का ध्यान रखें कि आप इन छिलकों को अच्छी तरह से धो लें.

कई लोग बैंगन को छीलने के बाद खाते हैं. लेकिन, बैंगन को छिलका समेत खाने पर यह शरीर को भरपूर फायदे देता है. बैंगन के छिलके एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं इसीलिए सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं.

आमतौर पर कद्दू के छिलके खाने से लोग परहेज करते हैं लेकिन कद्दू के छिलकों (Pumpkin Peeks) में सेहत का खजाना होता है. ये छिलके फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन और खनिज भी होते हैं. कद्दू को अच्छे से धोकर और छिलका समेत काटकर पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है.

जब भी खाना बनाएं तो करेले के छिलकों को घिसकर निकालने के बजाए इन छिलकों समेत ही करेले को पकाया जा सकता है. करेले के छिलकों में विटामिन ए, सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये छिलके माइक्रोबियल गुणओं से भरपूर होते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने में भी अपना असर दिखाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.