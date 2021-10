Health Secret : अगर आप खाएंगी ये वाला विटामिन, तो हमेशा दिखेंगी जवां, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल

यह विटामिन खाने से दिखेंगी आप जवां - What Vitamin Makes You Look Younger?



अगर आप जवां दिखना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में ऐसे विटामिन शामिल करने होंगे जो आपकी त्वचा को हमेशा यंग रखें. विटामिन ए कोलैजन डैमेज को रोकता है और इससे बढ़ती उम्र के निशान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. वहीं, यह सूरज की किरणों से भी आपकी स्किन को पूरी तरह से बचाता है. वहीं, सनबर्न होने से भी आपकी सुरक्षा करता है. इनमें एंटी- इनफ्लेमेट्री गुण होते हैं, जो एक्ने के लक्षणों को ठीक करने में सहायक हैं.

क्या आप जानते हैं क्या है ब्यूटी विटामिन ? - What Is Beauty Vitamin?



आपको जानकर हैरानी होगी कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है. दरअसल, यह एक एंटी- ऑक्सीडेंट है, जो सेल्स को खत्म होने से बचाता है. वहीं, यह आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से सरुक्षित करता है. यह आपकी त्वचा को कन्डिशन करने के साथ साथ ही उसे नम रखता है और उसे इरिटेट होने से बचाता है.

ये है सबसे अच्छा विटामिन – What are The Best Vitamin For Skin Repair?

आपकी स्किन को जवां बनाए रखने में विटामिन बी3 और विटामिन बी5 बहुत ही कारगर है. यह आपकी स्किन के प्रोटेक्टिव लेयर को री प्रेयर करता है. वहीं, स्किन बैरियर को ठीक करता है. यह त्वचा के मॉइश्चराइजर को खत्म होने से बचाता है. इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड, कोमल होती है. इसको लगाने से सारी बारीक रेखाएं और झुर्रियां पूरी तरह से कम हो जाती हैं.

विटामिन ओवरडोज के साइड इफेक्ट – Side Effects Of Overdose Of Vitamins In Hindi

बहुत कम लोग ही जानते हैं कि विटामिन ओवरडोज तब होता है, जब एक व्यक्ति अपनी रोजाना की जरूरतों से अधिक विटामिन्स लेने लगता है. वैसे, बॉडी वॉटर- सॉल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन सी की अत्यधिक मात्रा को बाहर निकाल देती है, लेकिन यह फैट- सॉल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए को रखे रखती है, जो टॉक्सिक साबित होता है और आपको नुकसान पहुंचाता है.