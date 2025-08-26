विज्ञापन

Hartalika Teej 2025 Wishes: हरतालिका तीज पर सभी को भेजें ये शुभकामनाएं, प्यार भरे मैसेज पढ़कर बन जाएगा दिन

Hartalika Teej Wishes: तीज के मौके पर सभी सहेलियों को शुभकामनाएं दीजिए. यहां से लीजिए बेहद खास हरियाली तीज के मैसेजेस और विश कर दीजिए सभी को.

Read Time: 2 mins
Share
Hartalika Teej 2025 Wishes: हरतालिका तीज पर सभी को भेजें ये शुभकामनाएं, प्यार भरे मैसेज पढ़कर बन जाएगा दिन
Happy Hartalika Wishes: हरतालिका तीज पर सभी को भेजें ये बधाई संदेश.

Hartalika Teej 2025: इस साल आज 26 अगस्त, मंगलवार के दिन हरतालिका तीज मनाई जा रही है. यह त्योहार हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव और मा पार्वती की पूजा-आराधना की जाती है. विवाहित महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. ऐसे में इस दिन सभी की खास शुभकामनाएं (Teej Wishes) भेजकर सभी को बधाई दी जा सकती है.

Ganesh Chaturthi Wishes: गणपति आगमन की सभी को दें बधाई, भेजिए गणेश चतुर्थी की ये खास शुभकामनाएं

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं | Hartalika Teej Wishes

हरतालिका तीज त्योहार है मधुर प्यार का

दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का

बिछिया पैरों में हो माथे पर बिंदिया

हर जन्म में मिलन हो हमारा साथिया.

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

---------------------------------------------------------

हरतालिका तीज का त्योहार है,

गुझियों की बहार है,

पेड़ों पर पड़े हैं झूले,

दिलो में सबके प्यार है.

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

-----------------------------------------------------------

आपका तप रंग लाए

मां अपना आर्शीवाद बरसाए

घर आपके खुशहाली आए

आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं.

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

-----------------------------------------------------------

कठिन तपस्या कर गौरी

ने तब शिव को पाया था

इस कठिन व्रत में गौरी

ने वर्षों ध्यान लगाया था.

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

------------------------------------------------

पेड़ों पर झूले

हंसी की फुहार

मुबारक हो आपको

तीज का त्योहार.

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

--------------------------------------------------

पति-पत्नी का रिश्ता रहे मजबूत,

बना रहे शिव-पार्वती जैसा प्यार,

प्रेम से मनाएं ये हरतालिका तीज का त्योहार.

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

-------------------------------------------------------

आज का दिन प्रेम से बनाए गए भोज का आनंद लेने,

भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने,

उनका आशीर्वाद और प्रेम पाने का दिन है

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

-------------------------------------------------------------

सोलह श्रृंगार करके मां पार्वती का करें व्रत

मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

---------------------------------------------------------

दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगूं साजन...

रहे सलामत मेरा सजना, और सजना का आंगन...

इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

--------------------------------------------------------

आपको पराक्रमी भगवान शंकर जैसा प्यारा पति मिले

माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें.

हारतालिका तीज की शुभकामनाएं!

-----------------------------------------------------

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Hartalika Teej, Hartalika Teej Wishes, Hartalika Teej 2025, Happy Hartalika Teej
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com