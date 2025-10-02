Happy Dussehra 2025 Wishes: राम बसे आपके मन में और रावण कभी न आसपास हो...यहां से चुनकर अपनों को भेजें दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

विज्ञापन

यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप सोशल मीडिया के जरिए इन्हें अपनों के भेजकर खास अंदाज में दशहरा की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Happy Dussehra 2025 Wishes, Quotes: दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. 2025 में दशहरा आज यानी 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जा रहा है. इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म और सत्य की स्थापना की थी. इसलिए दशहरा का पर्व हमें यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और अच्छाई की ही होती है.

दशहरा का त्योहार नवरात्रि के नौ दिनों की पूजा-अर्चना के बाद आता है. नवरात्रि में भक्त मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं और दशमी के दिन विजय का उत्सव मनाते हैं. इस दिन जगह-जगह रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान श्रीराम की पूरी कथा प्रस्तुत की जाती है और शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन होता है. यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि अहंकार, लोभ और अधर्म जैसे नकारात्मक गुणों को जीवन से दूर करना जरूरी है. इस सब से अलग इस दिन लोग एक-दूसे को दशहरा की शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप सोशल मीडिया के जरिए इन्हें अपनों के भेजकर खास अंदाज में दशहरा की शुभकामना दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

भीतर के रावण को जो आग खुद लगाएंगे, 
सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे.

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

क्रोध पर दया और क्षमा की विजय हो,
अज्ञान का अँधेरा, ज्ञान के प्रकाश से खो जाए.
राम की तरह आप भी हर बाधा पार करें,
दशहरा आपके जीवन को समृद्धि से सजाए.

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

मन से मिटे छल और कपट,
सत्य और धर्म हो आपके जीवन का पट.
रावण सा घमंड न रहे किसी के मन में,
जीत हो सदा सच्चाई की, सभी के जीवन में.

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

जले अहंकार, लोभ और गुस्सा,
हर दिल में बस जाए दया और प्यार.
दशहरे का यही है संदेश,
सत्य के आगे झुकता है हर विशेष.

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

 

होती विजय सत्य की सदैव यही है रीत,
राक्षस पे पुण्य की हो असीमित प्रीत.
अपने अंदर की हर नकारात्मकता को जलाओ,
विजयदशमी मनाओ और खुशियां फैलाओ.

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

दशहरा एक उम्मीद जगाता है,
बुराई के अंत की याद दिलाता है,
जो चलता है सत्य की राह पर,
वो विजय का प्रतीक बन जाता है.

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

बुराई का नाश हो, सुख का आवास हो,
राम बसे आपके मन में और रावण कभी न आपके आसपास हो.

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

 

