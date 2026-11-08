Happy Diwali Wishes: सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार...इन संदेशों के साथ अपनों से कहें 'हैप्पी दिवाली'

आज 8 नवंबर, रविवार को देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में हर ओर उत्साह का माहौल है. हर घर रोशनी से जगमगा रहा है. इसके साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. लोग सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को बधाई-संदेश भेज रहे हैं. दिवाली पर भेजा गया एक छोटा सा शुभकामना संदेश भी अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है. ऐसे में अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को कुछ अलग अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां हम भी आपके लिए दिवाली के कुछ चुनिंदा शुभकामना संदेश लेकर आए हैं. आप इन्हें अपनों को भेजकर खास अंदाज में दिवाली 2026 की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ अपनों से कहें 'हैप्पी दिवाली 2026'

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आएं खुशियां अपार,

शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार.

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीप जलें तो रोशन आपका जहान हो,

खुशियों से भरा आपका हर अरमान हो,

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर,

हर दिन हो आपका त्योहार के समान हो.

दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं

दीप जलते-जगमगाते रहें,

हम आपको और आप हमें याद आते रहें,

जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी कि,

आप हमेशा मुस्कुराते रहें.

दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं

मां लक्ष्मी विराजें आपके द्वार,

आपके जीवन में आएं खुशियां हजार.

शुभ दीपावली

नव दीप जले,

नव फूल खिलें,

नित नई बहार मिले,

दिवली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले.

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

हर आंगन में खुशियों के दीप जलें,

हर चेहरे पर मुस्कान के फूल खिलें,

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले अपार,

खुशियों से भरा रहे आपका संसार.

शुभ दिवाली

धन की वर्षा हो इतनी कि हर जगह आपका नाम हो,

दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो,

यही शुभकामना है हमारी कि ये दीवाली आपके लिए बहुत खास हो.

हैप्पी दीवाली 2026

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