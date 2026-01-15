Halo Lips ब्यूटी ट्रेंड क्या है? जानिए हेलो लिप्स और देसी हैक्स के बीच क्या है अंतर

Halo Lips Trends: 2026 में कई ब्यूटी ट्रेंड वायरल हो रहे हैं, जिसने दुनिया भर में लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है. जरा, सोचिए आप रात में आराम से घर पर अपने बैड पर लेटे हुए हैं और रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं. रील्स स्क्रॉल करते-करते अचानक लॉस एंजिल्स की एक Gen-Z इन्फ्लुएंसर अचानक सामने आती है और बहुत खुश होते हुए कहती है कि दोस्तों मैंने सबसे बेस्ट लिप मास्क खोज लिया है. ये नैचुरल है, हाइड्रेटिंग है और इसकी खुशबू कमाल की है. वह एक छोटे ग्लास जार से पीला पदार्थ निकालती है और होंठों पर लगाती है. फिर फुसफुसाती है, ये क्लेरिफाइड बटर है. बेसिकली, गेम चेंजर.

आप स्क्रीन देखते हैं, फिर किचन की ओर नजर जाती है, जहां स्टील के डब्बे में रखा घर का बना घी तीन पीढ़ियों से फटे होंठ, सूखी कोहनी और जली रोटी का इलाज रहा है. यह एक अजीब चलन है, जिसमें बचपन की आदत को नए नाम और पैकेजिंग के साथ ‘हैक' बनते देखना.

90 के दशक का मेकअप फिर से ट्रेंड में

मेकअप में भी यही हो रहा है. आजकल का ग्लोबल क्रेज है “Halo Lips” डार्क लाइनर किनारों पर, बीच में हल्का शेड और ब्लर किए हुए एजेस ताकि होंठ ज्यादा भरे हुए दिखें. ये वही लुक है जो रानी मुखर्जी ने कुछ कुछ होता है में अपनाया था. तब इसे कोई नाम नहीं दिया गया था. हमारी आंटियां 1998 में एक ब्राउन पेंसिल और थोड़ा फाउंडेशन लगाकर यही ओम्ब्रे लुक बनाती थीं. तब इसे जुगाड़ कहते थे.

दरअसल, जब प्रियंका चोपड़ा बर्फ के पानी में चेहरा डुबोकर शूट से पहले सूजन कम करती हैं और अचानक “Ice Facial” पेरिस में ट्रेंड करने लगता है, तो एक संतोष होता है. लगता है कि हमारे पुराने नुस्खे असल में आगे थे, लेकिन सवाल ये है क्यों हमें घी की अहमियत समझने के लिए किसी वायरल वीडियो का इंतजार करना पड़ता है? हमने सालों महंगे लिप मास्क खरीदे और अब फिर उसी चीज पर लौट आए, जो हमारी दादी हमेशा कहती थीं.

हालांकि, ये सिर्फ पुरानी यादों का मामला नहीं है. आज के ट्रेंड्स में अपग्रेड है. स्टील डब्बे की जगह अब घी-इन्फ्यूज्ड लिप बाम आते हैं, जो बैग में नहीं फैलते. “Halo Lips” में अब कूल-टोन ब्राउन लाइनर हैं, जो इंडियन स्किन पर ऑरेंज नहीं दिखते यानी पुरानी समझदारी और नई पैकेजिंग का मेल.

