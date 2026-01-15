विज्ञापन

Natural Homemade Toners: रूखी और बेजान त्वचा के लिए 5 नेचुरल होममेड टोनर, सर्दियों में भी स्किन की समस्या से मिल जाएगा छुटकारा

Natural Homemade Toners: हेल्दी स्किन के लिए बाहर से किसी टोनर लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप ये टोनर घर पर ही बना सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं 5 बेहतरीन घरेलू टोनर बनाने का तरीका.

नेचुरल होममेड टोनर
Natural Homemade Toners: सर्दियों में त्वचा का रूखापन और नमी की कमी आम समस्या है. अगर आपकी त्वचा खुजली, खिंचाव, पैचेज, रैशेज और जलन जैसी परेशानियों से गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि त्वचा तेजी से नमी खो रही है. ऐसे में सिर्फ मॉइस्चराइजर काफी नहीं है. ऐसे में आपको त्वचा की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है. इसके लिए आपको सही CTM रूटीन यानी क्लेंज, टोन, मॉइस्चराइज अपनाना होगा. इसके लिए ऐसे टोनर चुनें जो त्वचा को नमी दें. हेल्दी स्किन के लिए बाहर से किसी टोनर लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप ये टोनर घर पर ही बना सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं 5 बेहतरीन घरेलू टोनर बनाने का तरीका.

एप्पल साइडर विनेगर टोनर

एप्पल साइडर विनेगर सभी स्किन टाइप के लिए बेहतरीन टोनर माना जाता है. इसमें मौजूद एसिड त्वचा का pH लेवल बैलेंस करता है और बैक्टीरिया से लड़ता है. इसे बनाने के लिए 1 भाग एप्पल साइडर विनेगर में 3 भाग पानी मिलाएं और कंटेनर में स्टोर करें. कॉटन बॉल से चेहरे पर लगाएं या स्प्रे बोतल में भरकर इस्तेमाल करें.

गुलाब जल टोनर

गुलाब जल त्वचा को नमी देता है और pH लेवल संतुलित करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. 40 मिली गुलाब जल में 5 मिली ग्लिसरीन मिलाकर स्टोर करें. कॉटन बॉल से चेहरे पर लगाएं. दिनभर साधारण गुलाब जल भी स्प्रे कर सकते हैं.

खीरे का टोनर

खीरा ठंडक और नमी देने के लिए जाना जाता है. इसे बनाने के लिए दो स्लाइस खीरे को कद्दूकस करें और उसका रस निकाल लें. इसे फ्रिज में स्टोर करें और जरूरत पड़ने पर कॉटन बॉल से लगाएं. चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं.

ग्रीन टी टोनर

ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. यह त्वचा को UV डैमेज से बचाता है. इसे बनाने के लिए 2 कप पानी उबालें, उसमें 2 ग्रीन टी बैग डालकर 20 मिनट तक छोड़ दें. ठंडा होने पर बोतल में भरकर फ्रिज में रखें और कॉटन बॉल से चेहरे पर लगाएं.

शहद और पुदीना टोनर

शहद त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, जबकि पुदीना ताजगी देता है और पोर्स को कम करता है. पुदीने की पत्तियों को उबालकर पानी छान लें और उसमें शहद मिलाएं. ठंडा होने पर चेहरे पर लगाएं. यह त्वचा को शांत करता है और बैक्टीरिया से बचाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

