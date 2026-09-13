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बाल झड़ने से पहले शरीर देता है ये 5 संकेत, समय रहते पहचानेंगे तो बच सकता है गंजापन

Hair Loss Signs: बाल झड़ने से पहले शरीर कई संकेत देता है. जैसे बाल पतले होना, मांग चौड़ी होना और हेयरलाइन पीछे जाना. इसके अलावा, समय रहते पहचान और सही इलाज से गंजेपन का खतरा कम किया जा सकता है.

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बाल झड़ने से पहले शरीर देता है ये 5 संकेत, समय रहते पहचानेंगे तो बच सकता है गंजापन
इन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क
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बालों का झड़ना लोगों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है. आजकल लोग कम उम्र से ही इस समस्या से जूझ रहे हैं. ज्यादातर लोग तब तक इस पर ध्यान नहीं देते, जब तक कंघी या तकिए पर बड़ी संख्या में बाल नजर नहीं आने लगते. लेकिन हेयर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाल अचानक नहीं झड़ते. शरीर और स्कैल्प पहले ही कई संकेत देने लगते हैं. अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो बालों को कमजोर होने और गंजेपन की ओर बढ़ने से काफी हद तक रोका जा सकता है.

बालों का पतला होना सबसे पहला संकेत

बता दें कि अगर आपके बाल पहले से पतले महसूस होने लगे हैं या उनकी मोटाई कम हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह हेयर फॉल की शुरुआती निशानी हो सकती है. इसके अलावा, महिलाओं में मांग का चौड़ा होना और पुरुषों में हेयरलाइन का पीछे खिसकना इस बात का संकेत है कि बालों की जड़ें कमजोर होने लगी हैं.

नए बाल कमजोर निकलना

हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं, जिससे नए बाल पहले की तुलना में पतले, छोटे और कमजोर निकलते हैं. इसे फॉलिकल मिनिएचराइजेशन कहा जाता है.

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इन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क

अगर परिवार में गंजेपन का इतिहास है या आप तनाव, खराब खानपान, नींद की कमी, धूम्रपान और हार्मोनल बदलााव से जूझ रहे हैं तो हेयर फॉल का खतराा बढ़ सकता है.

शुरुआत में इलाज से मिल सकते हैं बेहतर नतीजे

विशेषज्ञों के अनुसार, शुरुआती स्टेज में सही इलाज, संतुलित डाइट, पर्याप्त नींद और डॉक्टर की सलाह से बालों का झड़ना काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. समस्या बढ़ने का इंतजाार करने के बजाय शुरुआती संकेत दिखते ही विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहताा है.

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