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गणेश चतुर्थी से पहले पिंपल्स से छुटकारा और ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आज से ही अपनाएं ये 5 देसी नुस्खे

त्वचा की देखभाल के लिए बहुत महंगे प्रोडक्ट्स की जगह, कुछ घरेलू और देसी नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं. डॉ. सिमरत कथूरिया से जानिए ग्लोइंग स्किन के लिए देसी नुस्खा.

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गणेश चतुर्थी से पहले पिंपल्स से छुटकारा और ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आज से ही अपनाएं ये 5 देसी नुस्खे
पिंपल्स से छुटकारा कैसे पाएं?

गणेश चतुर्थी खुशियों, पूजा-पाठ और उत्सव का त्योहार है. इस दौरान घर की सजावट से लेकर तरह-तरह के पकवानों तक, हर चीज में उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन त्योहारों की व्यस्तता के बीच देर रात तक जागना, खाने-पीने का समय बदलना, मिठाइयों और तले-भुने स्नैक्स का अधिक सेवन, कम पानी पीना और तनाव जैसी चीजें हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं. इसके चलते छोटे-छोटे पिंपल्स, रूखी त्वचा और चेहरे की चमक कम होने लगती है. ऐसे में त्वचा की देखभाल के लिए बहुत महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं, बल्कि कुछ घरेलू और देसी नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं. डॉ. सिमरत कथूरिया से जानिए ग्लोइंग स्किन के लिए देसी नुस्खा.

एलोवेरा का इस्तेमाल

एलोवेरा का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से स्किनकेयर में इसके आराम देने वाले गुणों के कारण किया जाता रहा है. यह त्वचा में जलन या बेचैनी के लिए फायदेमंद है. एलोवेरा को त्वचा का सुपरफूड कहा जाता है. यह स्किन को हाइड्रेट रखता है.

नीम का इस्तेमाल

भारतीय स्किनकेयर में पारंपरिक रूप से नीम का इस्तेमाल होता रहा है. इसमें त्वचा के लिए उपयोगी माने जाने वाले प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि प्राकृतिक चीजें हर तरह की स्किन के लिए सही हों. चेहरे पर सीधे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नीम का पेस्ट लगाने के बजाय, हल्के और सही तरीके से बनाए गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बेहतर है.

गुलाब जल

गुलाब जल का इस्तेमाल आम तौर पर त्वचा को ताजगी देने और उसे आराम पहुंचाने के लिए किया जाता है. हालांकि, इसे मुंहासों का इलाज नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन सही फ़ॉर्मूला वाला गुलाब जल स्किनकेयर रूटीन में एक आसान चीज हो सकता है. अच्छी क्वालिटी वाला अल्कोहल-फ्री गुलाब जल साफ करने के बाद त्वचा पर हल्के से स्प्रे किया जा सकता है. इससे त्वचा को ताजगी महसूस हो सकती है. अगर, इससे जलन, खुजली या लालिमा होती है, तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए.

हल्दी का इस्तेमाल

हल्दी भारतीय रसोई में एक जरूरी चीज है और इसमें करक्यूमिन जैसे तत्व होते हैं. हालांकि, चेहरे पर सीधे गाढ़ी हल्दी लगाने से जलन और दाग-धब्बे हो सकते हैं. अगर आपको हल्दी से बने पारंपरिक स्किनकेयर तरीके पसंद हैं, तो इसे हल्का रखें और बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल न करें. जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या जिन पर आसानी से मुंहासे हो जाते हैं, उन्हें चेहरे पर कोई भी नया DIY नुस्खा आजमाने से पहले पैच-टेस्ट करना चाहिए.

खानपान का ध्यान रखें

हेल्दी दिखने वाली त्वचा सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी ओवरऑल डाइट और लाइफस्टाइल भी जरूरी है. त्योहारों के मौसम में मिठाइयों और डीप-फ़्राइड खाने का मजा लें, लेकिन साथ ही अपने खाने में मौसम के अनुसार फल, सब्जियां और प्रोटीन भी शामिल करें.

चेहरे को बार-बार छूने से बचें

त्योहारों की भागदौड़ में हम अनजाने में बार-बार चेहरे को छू लेते हैं, जिससे गंदगी और तेल त्वचा पर जमा हो सकता है. पिंपल्स को दबाने या छेड़ने के बजाय चेहरे को साफ रखें और तौलिए या तकिए के कवर जैसी चीजों की सफाई का भी ध्यान रखें. इससे त्वचा को अनावश्यक जलन से बचाने में मदद मिल सकती है.

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