सर्दी में जरूर खाएं गुड़ की बनी रोटी, मिलते हैं 5 बड़े फायदे, यहां जानिए बनाने का तरीका

- कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और लौह और जिंक तथा तांबे की कुछ मात्रा शामिल है. विटामिन में फोलिक एसिड और बी. कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल है.

गुड़ रोटी खाने के फायदे | Health benefits of gud roti

- रोटी के साथ गुड़ खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है साथ ही, सर्दी के मौसम में शरीर अंदर से गरम रहता है. यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बेस्ट फूड है. जो लोग एनीमिया के रोग से पीड़ित हैं उन्हें तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए.

- आपको बता दें कि यह रोटी खाने से आपको पाचन की समस्या नहीं होती है. इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो पेट को मजबूत करती है. यह सर्दी जुकाम से भी राहत देती है . यह दिल की भी सेहत के लिए अच्छा है. इससे खराब कोलेस्ट्रोल (cholesterol control tips) कंट्रोल में रहता है.

- ब्लड शुगर कंट्रोल (is it healthy jaggery in high blood sugar) करने में ये दोनों फूड बहुत मदद करते हैं. साथ ही यह आपकी हड्डियों को मजबूती (which food keep bone healthy and strong) प्रदान करते हैं. इसके अलावा यह आपकी स्किन (gud for skin care) को भी निखारने का काम करते हैं.

गुड़ रोटी कैसे बनाएं | How to make gud roti

- गुड़ रोटी बनाने के लिए, सबसे पहले तिल एक कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लीजिए हल्का सुनहरा होने तक, फिर मिक्सर में दरदरा पीस लें. इसके बाद, कढ़ाई में 3 टी स्पून तेल डालें और उसमें बेसन डालकर मीडियम आंच पर भून लीजिए. बेसन को भी सुनहरा होने तक भूनिए. अब, गेहूं आटा, गुड़, भूना हुआ तिल और बेसन मिला लीजिए. फिर इसका आटा गूंथ कर रोटी तैयार कर लीजिए और गरमा-गरम खाइए.