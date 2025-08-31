विज्ञापन

इस एक हर्बल चाय को पेट के लिए सबसे अच्छा बताते हैं डॉक्टर, यहां जानिए कौनसी है यह Tea

Best Herbal Tea: शरीर को अंदरूनी और बाहरी रूप से फायदे देती है हर्बल टी. लेकिन, सेहत के लिए सबसे अच्छी हर्बल टी कौनसी है क्या आप जानते हैं? यहां जानिए डॉक्टर सौरभ सेठी किस हर्बल टी को पीने की सलाह दे रहे हैं.

Herbal Tea For Stomach: डॉक्टर ने बताया कौनसी ड्रिंक है सेहत के लिए बेहद फायदेमंद.

Healthy Drinks: डाइट में लोगों की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को शामिल किया जाए जो सेहत और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. इसी तरह लोग दूध वाली चाय पीना पसंद तो करते हैं लेकिन जानते हैं कि हर्बल टी (Herbal Tea) सेहत के लिए ज्यादा अच्छी होती है. खासतौर से पेट की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर्बल टी पी जा सकती है. लेकिन, पेट के लिए सबसे अच्छी हर्बल टी कौनसी है? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं गट डॉक्टर सौरभ सेठी. डॉ. सेठी बता रहे हैं किस हर्बल टी को पीने पर सेहत को एक नहीं बल्कि ढेरों फायदे मिलते हैं. आप भी इस हर्बल टी को पीना शुरू कर सकते हैं.

कौनसी हर्बल टी है सेहत के लिए बेहद फायदेमंद 

गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी का कहना है कि ग्रीन टी पेट के लिए अच्छी होती है. इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे कैटेचिन होता है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. ग्रीन टी को डॉक्टर ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी से भी अच्छा बताते हैं. ऐसे में आप रोजाना सुबह-शाम ग्रीन टी पी सकते हैं. ग्रीन टी को ही कोंसेन्ट्रेट करके बनाई गई माचा को भी डॉक्टर सेठी बेहद फायदेमंद बताते हैं. माचा ग्रीन टी से भी ज्यादा पावरफुल होती है.

ग्रीन टी के क्या-क्या फायदे हैं
  • ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन सेल डैमेज को रोकता है.
  • दिमाग की सेहत अच्छी रखने में भी ग्रीन टी के फायदे मिलते हैं. इससे मूड अच्छा रहता है और ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है.
  • ग्रीन टी फैट बर्निंग गुणों से भरपूर होती है. इसे पीने पर मोटापा कम (Weight Loss) होने में मदद मिल सकती है.
  • ओरल हेल्थ में भी ग्रीन टी के फायदे मिलते हैं. यह मुंह को साफ रखती है.
  • ग्रीन टी ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में असरदार हो सकती है.
  • हाई कॉलेस्ट्रोल कम करने में भी ग्रीन टी के फायदे दिखते हैं. इससे गंदा कॉलेस्ट्रोल शरीर से निकल जाता है और दिल की सेहत भी अच्छी रहती है.
  • ग्रीन टी ब्लड फ्लो बेहतर करने में असरदार होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

