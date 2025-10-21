Happy Govardhan Wishes in Hindi LIVE: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस बार प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर की शाम से हो रहा है. उदिया प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी. ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व इस बार 22 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा. इस खास मौके पर घरों में तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है. इसके साथ ही लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए खास शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और खास अंदाज में गोवर्धन पूजा 2025 की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Govardhan Puja Wishes in Hindi: इन संदेशों के साथ भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

