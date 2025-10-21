Happy Govardhan Wishes in Hindi LIVE: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस बार प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर की शाम से हो रहा है. उदिया प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी. ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व इस बार 22 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा. इस खास मौके पर घरों में तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है. इसके साथ ही लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए खास शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और खास अंदाज में गोवर्धन पूजा 2025 की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-
Govardhan Puja Wishes in Hindi: इन संदेशों के साथ भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
कृष्ण की शरण में आकर
भक्त नया जीवन पाते हैं,
इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम
सच्चे दिल से मनाते हैं.
Happy Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के शुभकामना संदेश
बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है,
आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है.
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
Govardhan Puja 2025 Wishes, Quotes
कृष्ण की शरण में आकर
भक्त नया जीवन पाते हैं,
इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम
सच्चे दिल से मनाते हैं.
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Govardhan Puja Wishes Images
Happy Govardhan Puja Wishes Images: गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Govardhan Wishes in Hindi LIVE: यहां से चुनकर भेजें गोवर्धन पूजा 2025 की शुभकामनाएं
प्रभु श्री कृष्ण जिनका है नाम,
गोकुल जिनका है धाम,
ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को
हम सब करें प्रणाम.
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं