Good Morning Positive Quotes: अपनों को भेजें ये गुड मॉर्निंग मोटिवेशनल कोट्स, खास हो जाएगा उनका दिन, दिनभर रहेंगे खुश

Good Morning Messages: अगर आप किसी को अच्छे सुविचार भरे मैसेज सुबह के समय भेजेंगे तो हो सकता है आपका एक शब्द किसी के लिए उस दिन की उम्मीद बन जाए, मुस्कुराने की वजह दे दे या उसका होसला बांध दे.

Good Morning Messages: कहते हैं सुबह अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है. कई बार यह खाने के संदर्भ में कहा जाता है तो कई बार हेल्दी लाइफस्टाइल की आदतें अपनाने के लिए. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके कहे कुछ शब्द भी किसी का दिन बना या बिगाड़ सकते हैं. जिस तरह सुबह घर से लड़ाई करके निकले व्यक्ति का मूड दिनभर खराब रहता है उसी तरह जिससे प्यार के दो बोल बोले गए हों वो घर से बाहर मुस्कुराहट के साथ निकलता है. इसी तरह अगर आप किसी को अच्छे सुविचार भरे मैसेज सुबह के समय भेजेंगे तो हो सकता है आपका एक शब्द किसी के लिए उस दिन की उम्मीद बन जाए, मुस्कुराने की वजह दे दे या उसका होसला बांध दे. यहां आपके लिए सुबह भेजने वाले ऐसे ही कमाल के मैसेजेस दिए गए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

सुबह अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेजेस

हर सुबह एक नई उम्मीद लाती है,
जो मुस्कुरा दे, वही जिंदगी कहलाती है.

Good Morning 

नई सुबह, नया सवेरा,
हर दिन हो तुम्हारा सुनहरा.

सुप्रभात 

हर सुबह एक नई शुरुआत का वादा होती है,
हर किरण अपने साथ खुशियों की सौगात लाती है.
जिंदगी मुस्कुराने का नाम है, गम भूल जाने का नाम है,
तो मुस्कुराओ और कहो, आज का दिन हमारा है.

सुप्रभात 

हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं. 
आज हम जो करते हैं, वह सबसे ज्यादा मायने रखता है.

गुड मॉर्निंग

सवेरे की पहली किरण आपके जीवन में खुशियों और सफलता लेकर आए.

सुप्रभात

बड़ी मंजिल के मुसाफिर,
दिल छोटा नहीं रखते.

गुड मॉर्निंग

अगर नियत अच्छी हो तो..
नसीब कभी बुरा नहीं होता.

सुप्रभात!

जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर नजरिया अच्छा हो,
हर सुबह एक नया मौका देती है, अगर जज्बा सच्चा हो,
बीते हुए कल की फिक्र छोड़ दो,
आज को जी लो, यही तो सच्चा मजा हो.

गुड मॉर्निंग

रात के अंधेरों से मत डरना,
हर सुबह सूरज की तरह चमकना.
मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं,
हर बार और मजबूत बनकर उभरना.

गुड मॉर्निंग

