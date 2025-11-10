Good Morning Suvichar: 'उठो, देखो सुबह का नजारा..' अपनों को भेजें ये गुड मॉर्निंग संदेश, लाएं जीवन में सकारात्मकता

Good Morning Messages in Hindi: सुबह-सुबह उठकर कई लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों को व्हाट्सऐप, SMS या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं. कई लोग दूसरों से आए मैसेज ही बिना देखें फॉर्वर्ड कर देते हैं. इसके अलावा कुछ लोग सिंपल सा गुड मॉर्निंग टाइप कर भेज देते हैं. ऐसे में अगर आप भी मैसेज में भेजने के लिए कुछ नया सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा सुविचार लेकर आए हैं जिन्हें भेजकर आप अपनों का दिन शानदार बना सकते हैं.

1. हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां यह नया दिन, कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए. शुभ प्रभात!

2. उठो, देखो सुबह का नजारा, हवा में है खुशबू और मौसम प्यारा.. हंसते रहो, खुश रहो सारा दिन, यही है मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए हर दिन. शुभ प्रभात!

3. चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है, आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है. शुभ प्रभात!

4. सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो, वेवजह की विनम्रता दूसरो के अहम को बढ़ावा देती है. गुड मॉर्निंग

5. न किसी के आभाव में जियो,

न किसी के प्रभाव में जियो,

जिन्दगी आपकी है,

बस अपने मस्त स्वाभाव में जियो।

गुड मॉर्निंग

6. करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं,

वही रचते हैं इतिहास, जो आलोचना से नहीं घबराते हैं...

गुड मॉर्निंग

7. जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है,

रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है

गुड मॉर्निंग

8. रिश्तों की मिठास भी सुबह की चाय जैसी हो, कम लेकिन सुकून देने वाली. शुभ प्रभात!

9. जीवन में सच्ची खुशी छोटी-छोटी चीजों में होती है। हमेशा मुस्कराते रहिए. गुड मॉर्निंग!

10. सफलता की उम्मीद से ज्यादा जरूरी है, सफलता तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत. गुड मॉर्निंग!

11. कितना हक है आप पर हमारा, ये तो हम नहीं जानते हैं,

लेकिन दुआओं में हम आप ही की, खुशी मांगते हैं

सुप्रभात!

12. ईश्वर का दर्शन

और अच्छे मित्र का मार्गदर्शन

दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं!

गुड मॉर्निंग