सर्दियां आने से पहले गार्डन में लगा दें इन 5 पौधों के बीज, पूरे सीजन फूलों से गुलजार रहेगा आपका बगीचा

Gardening Tips: मौसम अब बदल रहा है और धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगी है, यानी अब सर्दियां बस आने ही वाली हैं. इस सुहावने मौसम में आप चाहते हैं कि आपका बगीचा फूलों से गुलजार रहे तो आप इन पौधों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं.

सर्दियां आने से पहले गार्डन में लगा दें इन 5 पौधों के बीज, पूरे सीजन फूलों से गुलजार रहेगा आपका बगीचा
Gardening Tips
Gardening Tips

Gardening Tips: मौसम अब करवट ले रहा है और धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगी है, यानी अब सर्दियां बस आने ही वाली हैं. अगर आप नेचर लवर हैं और इस सुहावने मौसम में अपने बगीचे को रंगीन फूलों से गुलजार देखना चाहते हैं, तो बीज लगाने का यह बिल्कुल सही समय है. इस वक्त इन पौधों के बीज लगाने से उन्हें पूरी ठंड के मौसम में भरपूर फूल देने का मौका मिल जाएगा. इसी कड़ी में आइए जानते हैं उन 5 शानदार फूल वाले पौधों के बारे में, जिनके बीज लगाकर आप अपने गार्डन को फूलों की बहार ला सकते हैं.

गेंदे का फूल

सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले, अपने गार्डन में गेंदे के फूल जरूर लगाएं. गेंदे के फूल बगीचे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं और पूरे सीजन ताजगी बनाए रखते हैं. इन्हें अपने बगीचे में लगाने के लिए आप नर्सरी से बीज या छोटे पौधे खरीद सकते हैं. इस पौधे को लगाते हुए आप 50 प्रतिशत मिट्टी, 40 प्रतिशत कंपोस्ट और 10 प्रतिशत रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सूरजमुखी का फूल

सर्दी के मौसम में आप सूरजमुखी का फूल भी लगा सकते हैं. इसको लगाते हुए आपको ध्यान यह रखना होगा कि जगह ऐसी हो जहां 5 से 6 घंटे धूप आती हो. इसके बीज को लगाने के बाद आप नियमित रूप से पानी और खाद देनी होगी.

सिनेरेरिया फ्लावर

सर्दियों के मौसम में आप सिनेरेरिया फ्लावर भी लगा सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि ये पौधा छाया में बढ़ने वाला पौधा है. ऐसे में ये ठंड के मौसम में अच्छे से उग सकता है.

कैलेंडुला फ्लावर

कैलेंडुला फ्लावर को बीज से लगाया जाता है. आप इसे अपने बगीचे में लगा सकते हैं. इस फूल को पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है. इसमें पीली और नारंगी रंग की पत्तियां होती हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं. इसको लगाते हुए ध्यान रखें कि कैलेंडुला को पानी की कम जरूरत होती है और इस सीधी धूप में ही रखना चाहिए.

पेटूनिया

पेटूनिया को बगीचे में लगाने के लिए आप इसके छोटे-छोटे पौधे नर्सरी से ले आएं और बगीचे में लगा लें. इस पौधे को ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं पड़ती है. सर्दियों के मौसम में इसके फूल आपके बगीचे को गुलजार कर सकते हैं.

