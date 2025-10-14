विज्ञापन

इस दिवाली ट्राई करें ये खास 'रेडी-टू-पुट' रंगोली, घर की सुंदरता में लगा देगी चार चांद

Diwali Decoration Tips: इस दिवाली अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं तो रेडीमेड रंगोली एक आसान और सुंदर विकल्प है. पारंपरिक लुक के साथ ये आपके घर की रौनक बढ़ाएगी...वो भी बिना झंझट और ज्यादा खर्च के.

Read Time: 2 mins
Share
इस दिवाली ट्राई करें ये खास 'रेडी-टू-पुट' रंगोली, घर की सुंदरता में लगा देगी चार चांद
Diwali Decoration Tips: इस दिवाली घर को सजाएं ऐसी रेडीमेड रंगोली से जो लगे एकदम रियल

Diwali Decoration Tips In Hindi: दिवाली आते ही घरों में सफाई, सजावट और मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है, लेकिन किसी भी घर की असली रौनक तब दिखती है जब दरवाजे पर खूबसूरत रंगोली (Rangoli Design for Diwali) बनती है. कहते हैं कि रंगोली बनाना न केवल सौंदर्य का प्रतीक (Symbol of Beauty) है, बल्कि ये शुभता और सकारात्मक ऊर्जा (Positive Vibes) भी लाती है. अगर आप भी इस बार दिवाली पर कुछ नया और आसान ट्राई करना चाहते हैं, तो रेडीमेड रंगोली (Readymade Rangoli for Diwali) आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है.

क्या है रेडीमेड रंगोली? (Rangoli Design Ideas)

रेडीमेड रंगोली एक ऐसी क्रिएटिव डेकोरेशन है जो पारंपरिक रंगोली जैसी ही दिखती है, लेकिन इसे बनाने में न तो ज्यादा वक्त लगता है और न गंदगी होती है. ये प्लास्टिक शीट पर बनाई जाती है, जिस पर पहले डिज़ाइन ट्रेस किया जाता है और फिर गोंद व रंगोली पाउडर की मदद से इसे सजाया जाता है. बाजार में छोटी रेडीमेड रंगोली 40 रुपये में मिल जाती है, जबकि बड़ी और डिजाइनर रंगोली की कीमत 100 से 200 रुपये तक होती है. अच्छी बात ये है कि इसे आप 2-3 साल तक रीयूज भी कर सकते हैं.

क्यों करें रेडीमेड रंगोली का इस्तेमाल? (Diwali Decoration Tips)

अगर आप कामकाजी हैं या फिर समय की कमी में हैं, तो रेडीमेड रंगोली आपके घर को मिनटों में त्योहार जैसा बना देगी. इसे main entrance, पूजा स्थल या लिविंग रूम के कोने में रखिए और बस...आपका घर जगमगाता नज़र आएगा. इसका एक और फायदा है...ये eco-friendly और washable होती है. सफाई के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खर्च भी कम और मेहनत भी बचती है.

दिवाली सजावट में नया ट्रेंड (Readymade Rangoli for Diwali)

आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग DIY Readymade Rangoli Designs के आइडिया शेयर कर रहे हैं. आप चाहे तो बच्चों के साथ मिलकर इसे बना सकते हैं...ये न सिर्फ एक फैमिली एक्टिविटी बन जाएगी बल्कि आपके घर में फेस्टिव वाइब्स भी बढ़ा देगी.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali Decoration Tips In Hindi, Diwali Decoration Tips, Ready-to-Put Rangoli, Diwali Rangoli, Handmade Rangoli, Quick Rangoli, Diwali Decoration, Diwali Tips, Readymade Rangoli For Diwali, Rangoli Design Ideas, Easy Rangoli For Hom
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com