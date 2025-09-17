दांतों को मोती की तरह चमका देगा फिटकरी का ये मंजन, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Fitkari Ka Manjan: जब भी आप किसी से बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज दिखती है वो आपके दांत होते हैं. कई लोगों के दांत काफी खूबसूरत और मोती की तरह चमकते हैं, वहीं कुछ लोग पीले दातों की समस्या से परेशान रहते हैं. दांतों में एक बार पीलापन चढ़ जाए तो इसे हटाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. आज हम आपको इसी पीली परत को हटाने का एक आसान और घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपके दांत भी हमेशा मोतियों की तरह चमकेंगे और आप भी खुलकर हंस पाएंगे.

क्यों होता है दांतों में पीलापन?

दांतों का रंग सफेद होता है, लेकिन वक्त के साथ या फिर कुछ आदतों के चलते ये पीले पड़ जाते हैं. जो लोग ठीक से अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं या फिर गुटखा और सिगरेट पीते हैं, उनके दांत पीले दिखते हैं. इनेमल के पतले होने से दांत पीले दिखने लगते हैं. कुछ लोगों में दवाओं के सेवन से भी ये समस्या हो सकती है, वहीं बुढ़ापे में भी दांतों का रंग हल्का पड़ने लगता है.

क्या है इसका घरेलू इलाज?

फिटकरी में ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो दांतों के पीलेपन को दूर कर सकते हैं. इसके अलावा ये आपके मुंह की गंदगी और सड़न को भी रोकने में मदद करती है. पीले दांतों से छुटकारा पाने के लिए आप फिटकरी का मंजन तैयार कर सकते हैं.

सबसे पहले एक पैन को चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दें

पैन गर्म होने के बाद फिटकरी का एक टुकड़ा इसमें डालें और इसे पिघलने तक गर्म करें

फिटकरी के टूटने पर इसे ठंडा करें और फिर ग्राइंडर में पाउडर बना लें

इस पाउडर को कुछ लौंग के साथ फिर से पैन में भूनें और एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें

इन तीनों चीजों को एक बार फिर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें, ऐसा करने से आपका मंजन तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस मंजन को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे उंगली या फिर ब्रश पर लगाना है और अपने दांतों पर हल्की मसाज करनी है. रोजाना सुबह आप ऐसा कर सकते हैं. हो सके तो मंजन करने के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. ऐसा लगातार करने से आपके दांतों का पीलापन कम हो सकता है और दांत एक बार फिर मोती की तरह चमक सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इससे आपका ओरल हाईजीन भी काफी अच्छा रहेगा.