बाबा रामदेव ने बताया बच्चों को जीनियस बनाने का ये आसान तरीका, कंप्यूटर की तरह चलेगा दिमाग

Baba Ramdev Sharp Brain Tips: बाबा रामदेव ने बताया कि कैसे बच्चों को जीनियस बनाया जा सकता है और किन सब्जेक्ट से उनका दिमाग तेज चलता है.

बाबा रामदेव ने बताया बच्चों को जीनियस बनाने का ये आसान तरीका, कंप्यूटर की तरह चलेगा दिमाग
बच्चों का दिमाग ऐसे होगा तेज

टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चे अक्सर मोबाइल फोन या फिर किसी दूसरे डिवाइस से घंटों तक चिपके रहते हैं, जिसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ता है और वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं. ऐसे में लोगों को कुछ ऐसे उपाय की तलाश होती है, जिससे उनके बच्चों का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगे और वो हर चीज में आगे रहें. आज हम आपको बाबा रामदेव के बताए कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने बच्चों को जीनियस बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप रोजाना कुछ आसान योगासन से अपने बच्चों के दिमाग को तेज तर्रार कर सकते हैं. 

ऐसे बढ़ेगा बच्चों का दिमाग

बाबा रामदेव ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसे लेकर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो बच्चों के साथ योग करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे योग से खुद को तैयार कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि जो बच्चे योग से खुद को मजबूत बनाते हैं, उनके जीवन में दृष्टि और दक्षता का विकास होता है. बाबा रामदेव ने बच्चों के खान-पान को लेकर भी पेरेंट्स को सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे योग के साथ हेल्दी खाना खाएंगे तो उनका दिमाग तेजी से दौड़ेगा. 

इन सब्जेक्ट से तेज होता है दिमाग

इससे पहले भी बाबा रामदेव कई बार बच्चों का दिमाग तेज करने के तरीके बता चुके हैं. उन्होंने बताया कि कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने से दिमाग तेज होता है. मैथ, साइंस या फिर संस्कृत ग्रामर पढ़ने से दिमाग तेज होता है. बाबा रामदेव ने बताया कि अलग-अलग भाषाएं पढ़ने से भी बच्चों का दिमाग तेज होता है. बच्चों को कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए. 

बाबा रामदेव ने सभी पेरेंट्स को ये सलाह भी दी कि वो गूगल पर कुछ भी सर्च करके अपने बच्चों पर किसी तरह का प्रयोग न करें. ऐसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है. बच्चों को वही खिलाएं जो उनकी सेहत और दिमाग के लिए बेहतर है, किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट उनके लिए खतरनाक हो सकता है. 

