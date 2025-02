चेहरे की चर्बी इन 5 फेशियल एक्सरसाइज से होगी कम, जानिए यहां करने का तरीका

Facial exercise to reduce face fat : शरीर की बढ़ी चर्बी ने फेश का शेप बिगाड़ दिया है, और आप इसे कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं? तो आप सही जगह पर हैं. हम यहां आपको 5 ऐसी फेशियल एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपका चेहरा 1 महीने में शेप (how to keep face in perfect shape) में आ सकता है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उन व्यायामों के बारे में...

चेहरे की चर्बी कम करने के लिए बेस्ट 5 फेशियल एक्सरसाइज - Best 5 Facial Exercises to Reduce Face Fat

चेहरे की मांसपेशियों को टोन करने के लिए आप अपनी जीभ को 10 से 15 सेकेंड के लिए बाहर निकाल कर रखिए. इससे चेहरे की चर्बी गलने लगेगी और फेस भी शेप में आएगा.

दूसरा, मुंह में हवा भरकर कुछ देर अपने गाल को एक से दूसरी तरफ घुमाइए. इससे भी आपके चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होंगी और उन्हें एक परफेक्ट शेप मिलेगा.

इसके अलावा, अपने चेहरे की मांसपेशियों को उठाने के लिए, अपने मुंह को खोलें और अपने होंठों को ऊपर की ओर ले जाएं. इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें और फिर सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं. यह भी परफेक्ट फेशियल एक्सरसाइज है.

लहीं, आप यह एक्सरसाइज करने के लिए नाक सिकोड़ें और अपने मुंह को बंद करें. इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें और फिर छोड़ दीजिए. यह भी आपके चेहरे को शेप में लाने का काम करेगा.

अपने चेहरे को घुमाने के लिए, अपने सिर को दाएं और बाएं घुमाएं. इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें और फिर छोड़ दें. यह भी असरदार फेशियल एक्सरसाइज है.

नोट - इन फेशियल एक्सरसाइज को रूटीन में करने से आपके चेहरे की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे आपका चेहरा पहले से ज्यादा आकर्षक और युवा दिख सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.