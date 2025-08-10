Home Remedies for Weak Eyesight: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल और लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों की रोशनी कमजोर होना आम समस्या बनती जा रही है. कम उम्र में ही कई लोगों को चश्मा लग गया है. ऐसे में कुछ नेचुरल और घरेलू नुस्खा आंखों की रोशनी बढ़ाने (Natural Home Remedy to Improve Eyesight) में मदद कर सकते हैं. ऋषिकेश के प्रसिद्ध कैलाश योग स्टूडियो के इंस्टाग्राम @kailashayogastudiorishik पर एक देसी नुस्खा (Effective Ayurvedic Tips for Better Vision) शेयर किया है, जिसे लेकर दावा है कि यह आपके चश्मे को जल्द से जल्द उतार (How to Remove Glasses Naturally at Home) सकता है और आंखों को भी तेज बना सकता है. आइए जानते हैं इस घरेलू नुस्खे की पूरी जानकारी.

क्‍या धोने पर कपड़े छोटे हो गए हैं? 99% लोगों को नहीं पता स‍िकुड़ने की यह बड़ी वजह, अब नहीं होंगे Shrink

बाज की तरह नजर कैसे बनाएं

कैलाश योग स्टूडियो का दावा है, इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और योग से आंखों की रोशनी को नेचुरली बेहतर बना सकती है. दावा है कि अगर आप इस नुस्खे को सही तरीके से अपनाएं और साथ में योगाभ्यास भी करें, तो 15-20 दिन के अंदर आप अपनी नजर में सुधार महसूस करेंगे और चश्मे की जरूरत कम हो सकती है.

आंखों की रोशनी बढ़ाने का देसी नुस्खा क्या है

सामग्री

15 से 20 बादाम

10 सौंफ

10-15 काली मिर्च

थोड़ी सी मिश्री

बनाने की विधि

इन सभी सामग्रियों को एक ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीसकर पाउडर बना लें. इस पाउडर को रोजाना रात को सोने से लगभग 1 घंटे पहले गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं.

यह नुस्खा आंखों को कैसे फायदा पहुंचाता है

इस पाउडर को दूध में लेने से आंखों की मांसपेशियों को ताकत मिलती है.

आंखों की सेहत के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल्स देता है.

ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर आंखों की रोशनी तेज करता है.

15-20 दिन तक रेगुल सेवन से आंखों की रोशनी में सुधार शुरू होता है.

यह देसी नुस्खा असरदार है

बादाम, सौंफ, काली मिर्च और मिश्री सभी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन हैं.

दवाओं की तुलना में यह घरेलू नुस्खा सेफ है और इसके कोई हानिकारक साइड इफेक्ट्स नहीं है.

यह नुस्खा आपको महंगे ऑप्टिकल इक्विपमेंट या दवाओं पर निर्भरता कम करने में मदद करता है.

योग और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन आई हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जाती है.

योगाभ्यास के साथ इस नुस्खे को क्या करना चाहिए

कैलाश योग स्टूडियो के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ यह देसी नुस्खा ही काफी नहीं है, बल्कि आंखों के लिए योगाभ्यास भी जरूरी है. योग की कुछ आसान मुद्राएं और ध्यान की तकनीकें आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती हैं. इससे आंखों की थकान कम होती है और नजर तेज होती है.

आंखों के लिए कुछ आसान और असरदार योगासन

1. त्राटक अभ्यास

इसमें आप किसी एक बिंदु को बिना झपकाए लगातार देखते हैं. जैसे दीवार पर लगी एक मोमबत्ती की लौ या कोई छोटा निशान. इस अभ्यास से आपकी नजर एक जगह केंद्रित होती है और आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. इसके साथ ही ध्यान लगाने में भी मदद मिलती है, जिससे आंखों की थकान कम होती है.

2. पलकों की मालिश

थोड़े से गर्म हाथों की हथेलियों से अपनी बंद आंखों पर हल्का-हल्का मसाज करें. इसे धीरे-धीरे और नर्म हाथों से करें ताकि कोई दबाव न पड़े. इस मालिश से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी आंखों की थकान दूर होती है.

3. सूर्य नमस्कार

यह एक ओवरऑल बॉडी का योगासन माना जाता है, जो शरीर के सभी हिस्सों को हेल्दी और मजबूत बनाता है. सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिसमें आंखों के आसपास के ब्लड वेसेल्स भी शामिल हैं. इससे आंखों तक न्यूट्रिशन बेहतर तरीके से पहुंचता है और उनकी रोशनी बढ़ती है. रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार करने से न सिर्फ आंखों की हेल्थ बेहतर होगी, बल्कि पूरा शरीर भी फिट रहेगा.