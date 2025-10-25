पुरानी से पुरानी खांसी और जमे कफ को बाहर निकाल देगा एक्सपर्ट का ये देसी नुस्खा, सर्दियों में बहुत फायदेमंद

Home Remedies for Cold and Cough: अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और मौसम में ठंड का ऐहसास भी होने लगा है. ये मौसम लोगों को बहुत सुहवना लगता है लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी आती हैं. ठंड में खांसी, जुकाम और सीने में जमे कफ की परेशानी तो अब आम होने लगी है. कई बार तो दवाइयां लेने के बाद भी इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पाता है. ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक और देसी इलाज ही काफी ज्यादा असरदार साबित होते हैं. आज हम आपको एक्सपर्ट का बताया हुआ एक देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जो पुरानी से पुरानी खांसी और जमे हुए कफ से राहत दिला सकता है. ये घरेलू इलाज सर्दियों के मौसम में बहुत लाभदायक साबित होगा.

अपनाएं ये देसी नुस्खा

पुरानी से पुरानी खांसी और जमे हुए कफ से छुटकारा पाने के लिए यह नुस्खा बेहद कारगर साबित हो सकता है. एक्सपर्ट वेदांत बताते हैं कि इसके लिए आप सबसे पहले, एक नींबू को 20 मिनट तक धीमी आंच पर गैस पर रखें. इसके बाद नींबू को बीच में से काट लें. अब एक चम्मच में इस गरम नींबू का रस, अदरक का रस, शहद और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर अच्छी तरह मिला लें. इस मिश्रण को चाटने से म्युकोलिटिक ऐक्शन शुरू हो जाता है, जिससे सीने में जमा हुआ कफ और पुरानी से पुरानी खांसी से राहत मिल जाती है.

1. सर्दियों में संक्रमण होने का ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में समय-समय पर आप अपने हाथ धोते रहें और मास्क का प्रयोग करें. जिन लोगों की इम्युनिटी काफी कमजोर होती है उन्हें अधिकतर लगातार खांसी-जुकाम की समस्या का सामना करना पड़ता है.

सर्दियों के मौसम में आप नियमित रूप से हल्दी वाला दूध पिएं. इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और संक्रमण होने का खतरा काफी कम हो जाता है. आप रात में सोने से पहले हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं, इससे गले की समस्याओं में भी राहत मिलती है.

सर्दियों के मौसम में आप पौष्टिक खाना जैसे हरी सब्जियां, दाल, फल का सेवन ही करें. इस मौसम में आप बाहर का जंक फूड खाने से बचें वरना आपको कई समस्याएं हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.