सुबह पी लें इस पत्ते की चाय, कम होने लगेगा वजन, यूं करें सेवन!

Ajwain ke Patte ki Chai ke Fayde: अजवाइन का इस्तेमाल लगभग हर किचन में होता है. ये न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है. अधिकतर लोग घर में अजवाइन के बीजों का ही प्रयोग करते हैं लेकिन क्या आपने कभी अजवाइन के पत्तों के फायदों के बारे में सुना है? ये हरा पता किसी दवाई से कम नहीं है. इसके सेवन से स्वास्थ की समस्याओं जैसे फैट, माइग्रेन से छुटकारा मिलता है. इसी पर डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट श्रेया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और इस पत्ते के चौंका देने वाले फायदे बताए. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसकी चाय बनाकर पीने से क्या लाभ मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: बच्चों के लिए सबसे अच्छी रोटी कौन सी होती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया गेहूं से ज्यादा फायदेमंद हैं ये चपाती

क्या है अजवाइन के पत्ते की चाय पीने के फायदे?

डाइटिशियन बताती हैं कि इस पत्ते की चाय पीने से पेट के कीड़ों और किडनी स्टोन से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है. साथ ही फैट लॉस के लिए भी इस पत्ते की चाय बहुत फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप इसका नियमित रूप से सुबह सेवन करेंगे तो आपको अपने वजन में कुछ दिनों में भी असर देखने को मिल जाएगा.

अजवाइन के पत्तों की चाय बनाना बहुत आसान है. इसके लिए आप इन पत्तों को सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लें और इसका जूस निकाल लें. इसमें अदरक का जूस और काली मिर्च मिलाकर अच्छे से पकाएं और हफ्ते में 2 बार पिएं. डाइटिशियन ने बताया कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस होतो ये चाय पीना आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है.

अजवाइन के पत्ते की चाय तेज सिर दर्द या फिर माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद करती है. इसका सेवन करने से आपको काफी जल्दी आराम देखने को मिल सकता है.

यह दिमाग को शांत करने और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए अजवाइन की चाय बहुत फायदेमंद मानी जाती है. इसके सेवन से आप लाइट और रिलैक्स महसूस कर सकते हैं. डाइटिशियन बताती हैं कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स और कंपाउंड पाए जाते हैं जिनसे ब्रेन सेल्स खुल जाती हैं.

अजवाइन की चाय नियमित रूप से पीने से किडनी हेल्दी रहती है. इसके अलावा किडनी की पथरी को निकालने में भी ये काफी मददगार साबित होती है.

पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप अजवाइन के पत्ते की चाय जरूर पिएं. इससे आपको फायदा देखने को मिलेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



