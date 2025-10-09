विज्ञापन

उबालकर, ऑमलेट बनाकर या फिर कच्चा... अंडे खाने का ये है सबसे सही तरीका

Healthiest Way To Eat Eggs: अंडे एक ऐसी चीज है, जिसे लोग रोजाना खाते हैं. इसे लेकर कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अंडे उबालकर खाए जाएं या फिर इसका ऑमलेट बनाएं.

Read Time: 3 mins
Share
उबालकर, ऑमलेट बनाकर या फिर कच्चा... अंडे खाने का ये है सबसे सही तरीका
अंडे को खाने का सही तरीका क्या है

संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे... ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, अंडे प्रोटीन का एक सस्ता और सबसे बेहतरीन सोर्स हैं. नॉनवेजिटेरियंस को ये काफी पसंद होता है और कई लोग रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं. खासतौर पर जिम जाने वाले लोगों की पोस्ट वर्कआउट मील ज्यादातर अंडे ही होते हैं. अंडे खाने को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल और कंफ्यूजन रहता है, जिसमें ये सवाल होते हैं कि अंडे को किस तरह से खाना चाहिए. कुछ लोग इन्हें उबालकर खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को ऑमलेट बनाकर खाना पसंद होता है. आइए जानते हैं कि अंडे को किस तरह से खाना फायदेमंद होता है. 

अंडे में कितना प्रोटीन?

अंडे प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं, इसीलिए लोग रोजाना इनका सेवन करते हैं. एक अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, अगर अंडा देसी है तो ये 8 ग्राम तक हो सकता है. यानी अगर आप एक साथ चार अंडे खाते हैं तो आपको 24 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है. बाकी का प्रोटीन दिनभर खाई जाने वाली चीजों से आप पूरा कर सकते हैं. 

पेशाब करने से क्या वाकई उतर जाता है बीयर का नशा? जानें क्या है इसका सच

कैसे खाना फायदेमंद?

अंडे को खाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है, इसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है. कुछ लोग जो  जिम जाते हैं वो कई बार कच्चे अंडे भी खा लेते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से अंडे का प्रोटीन पूरा मिल जाएगा. वहीं कुछ लोग उबालकर ही अंडा खाते हैं. ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें तेल या बटर में ऑमलेट बनाना पसंद है. 

  • कच्चा अंडा खाने से इंफेक्शन हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं. इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए. 
  • अंडे को उबालकर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें बाकी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती.
  • ऑमलेट बनाने के प्रोसेस में तेल या बटर का इस्तेमाल होता है, ऐसे में आपको प्रोटीन के साथ कई कैलोरी भी मिलेंगीं. 
  • अगर आपको उबले अंडे पसंद नहीं हैं तो आप इसे हाफ फ्राई कर खा सकते हैं, इसमें पैन पर ब्रश से हल्का तेल लगाकर ऊपर से अंडा फोड़ दें और फिर हल्का मसाला लगाकर खाएं. 

येलो पार्ट को लेकर भी कंफ्यूजन 

अंडे के येलो पार्ट को लेकर भी कई तरह की बातें होती हैं. कुछ लोग मानते हैं कि अंडे का सिर्फ व्हाइट पार्ट खाना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है. अंडे के येलो पार्ट में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये शरीर के लिए उतना खतरनाक नहीं है. ऐसे में अगर आप पूरा अंडा खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा. अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप व्हाइट पार्ट के साथ अंडे के अंदर का हिस्सा भी खा सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Healthiest Way To Eat Eggs, Healthiest Way To Eat Eggs For Protein, Best Way To Eat Eggs, Boiled Eggs Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com