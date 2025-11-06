विज्ञापन

Egg Hygiene: क्या अंडे बनाने से पहले धोने चाहिए, जानिए क्या कहती है रिसर्च, फायदेमंद या नुकसानदायक

Egg Hygiene: अंडे को धोने को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. कुछ लोगों का मानना है कि अंडे धोने से हानिकारक बैक्टीरिया हट जाते हैं और वे खाने के लिए सुरक्षित हो जाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Egg Hygiene: क्या अंडे बनाने से पहले धोने चाहिए, जानिए क्या कहती है रिसर्च, फायदेमंद या नुकसानदायक
अंडे धोने चाहिए या नहीं?
File Photo

Egg Hygiene: अंडा एक ऐसा फूड है, जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है. सर्दियों के मौसम में अंडा अधिक खाया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने, इम्यूनिटी बूस्ट करने और एनर्जी देने में मदद करता है. अंडे में प्रोटीन, विटामिन डी और जिंक जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अंडे को धोने को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. कुछ लोगों का मानना है कि अंडे धोने से हानिकारक बैक्टीरिया हट जाते हैं और वे खाने के लिए सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि धोने से अंडे की प्राकृतिक परत हट जाती है, जिससे वे अधिक संदूषण के खतरे में पड़ जाते हैं.

यह भी पढ़ें:- सर्दियों में कितने अंडे खाने चाहिए? 1 दिन में कितने अंडे खा सकते हैं, जानिए यहां

फूड कंट्रोल (गोमेज एट अल., 2015) में प्रकाशित एक सहकर्मी-समीक्षित अध्ययन ने अंडों को धोने से बैक्टीरिया के संदूषण और खोल की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की. शोधकर्ताओं ने पाया कि धुलाई से अंडे के खोल की प्राकृतिक क्यूटिकल, जो बैक्टीरिया के प्रवेश को कम करती है, नष्ट हो सकती है. जब क्यूटिकल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया अंडे में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में अंडे को धोने का कोई सीधा उपाय नहीं है.

रिसर्च के मुताबिक, अंडे की बाहरी परत, जिसे ब्लूम या क्यूटिकल कहा जाता है, एक प्राकृतिक परत है जो अंडे को बैक्टीरिया से बचाती है. जब हम अंडे धोते हैं, तो यह परत हट जाती है, जिससे अंडा अधिक संदूषण के खतरे में पड़ जाता है.

अंडे कब धोने चाहिए

  • अगर अंडे पर गंदगी या मल है, तो उन्हें गर्म पानी से धोएं और तुरंत सुखाएं.
  • अगर अंडे साफ हैं और दुकान से खरीदे गए हैं, तो उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं है.
  • अंडे को हमेशा फ्रिज में रखें और उन्हें पूरी तरह से पकाएं.
अंडे धोने के विभिन्न देशों में अलग-अलग नियम

दरअसल, अंडे की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों में अलग-अलग नियम हैं. अमेरिका में अंडे अक्सर धोए जाते हैं और फ्रिज में रखे जाते हैं, जबकि यूरोप और एशिया में अंडे अक्सर बिना धोए बेचे जाते हैं और उनकी क्यूटिकल बरकरार रहती है. अंडे धोने का निर्णय उनकी स्रोत, स्वच्छता, और स्टोर पर निर्भर करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Egg, Egg Benefits, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com