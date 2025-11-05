सर्दियों में कितने अंडे खाने चाहिए? 1 दिन में कितने अंडे खा सकते हैं, जानिए यहां

Eggs Benefits Of Winter: सर्दियों के मौसम में अंडा खाना फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने, इम्यूनिटी बूस्ट करने और एनर्जी देने में मदद करता है. अंडे में मौजूद प्रोटीन, विटामिन डी और जिंक जैसे पोषक तत्व सर्दी-जुकाम से बचाव करते हैं और त्वचा को हेल्दी रखते हैं, लेकिन अक्सर लोग के मन में कई सवाल रहते हैं कि सर्दियों में कितने अंडे खाने चाहिए? 1 दिन में कितना अंडा खा सकते हैं? क्या सर्दी-जुकाम में अंडा खाना चाहिए? रोजाना अंडा खाने से क्या तेजी से बढ़ता है? रोज अंडा खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? चलिए आपको एक-एक करके सभी सवालों के जवाब देते हैं.

यह भी पढ़ें:- Correct Way Of Eating Rice: चावल खाने के 3 सही तरीके, वजन भी होगा कम, डॉक्टर ने बताए फायदे

1 दिन में कितना अंडा खा सकते हैं?

शारीरिक रूप से एक्टिव व्यक्ति दिन में 2-3 अंडे तक खा सकते हैं, जबकि दिल की बीमारी या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को सेवन सीमित करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

हां, सर्दी-जुकाम में अंडा खा सकते हैं और यह फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद जिंक, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्व इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं.

रोजाना अंडे खाने से मांसपेशियां, हड्डियां और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली तेजी से बढ़ती हैं. इसके साथ ही यह एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है.

रोजाना अंडे खाने से मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि में मदद मिलती है, कोलीन और विटामिन बी के कारण मस्तिष्क हेल्थ में सुधार होता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को संतुलित करके हार्ट हेल्थ को बढ़ावा मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.