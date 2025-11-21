Muli kin logo ko nahi khana chahiye : सर्दियों में मूली का सेवन काफी लोग पसंद करते हैं क्योंकि यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद पानी की मात्रा शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है और इसकी ठंडी तासीर पाचन को दुरुस्त रखने में सहायक होती है. मूली कब्ज, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में भी उपयोगी मानी जाती है. साथ ही इसमें मौजूद फाइबर वजन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन इन फायदों के बीच यह जानना भी जरूरी है कि मूली के साथ कुछ फूड्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यह सेहत पर उल्टा असर डाल सकते हैं.

मूली कैसे करती है वजन कंट्रोल? (How does radish help in weight control?)

मूली में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है. इससे बार-बार खाने की आदत कम होती है और ओवर ईटिंग पर कंट्रोल रहता है. यही वजह है कि इसे वजन मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है. नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं.

Photo Credit: File Photo

मूली के साथ इन चीजों को भूलकर भी न खाएं (Foods you should never eat with radish)

आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के मुताबिक मूली के साथ या इसे खाने के तुरंत बाद दूध और दही का सेवन करना बिल्कुल नहीं चाहिए. यह गलत फूड कॉम्बिनेशन माना जाता है और इससे पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है. मूली की तासीर ठंडी होती है, जबकि दूध और दही को गर्म तासीर वाला माना गया है. दोनों को साथ खाने से शरीर में असंतुलन हो सकता है और सेहत संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

किन लोगों को मूली से परहेज करना चाहिए? (Who should avoid eating radish?)

कुछ मेडिकल कंडीशंस में मूली का सेवन परेशानी बढ़ा सकता है. इसकी ठंडी तासीर के कारण खांसी, जुखाम, सिरदर्द, माइग्रेन और अस्थमा वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए. ऐसे लोग मूली को सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाएं. सामान्य व्यक्ति को भी इसे संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए ताकि कोई पाचन संबंधी समस्या न हो.