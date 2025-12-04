Lose Weight in Winter: सर्दियों कम करना है वजन तो बस करें ये 5 काम, शरीर भी रहेगा एनर्जेटिक, बीमारियां भी रहेंगी दूर

Weight Loss in Winter: आजकल के समय में वजन बढ़ना बहुत ही आम समस्या बन चुकी है. हालांकि, गर्मी के मौसम में वजन कम करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में वजन कम करना ( Sardi Me Vajan Kam Karne Ke Asan Tarike ) बहुत मुश्किल होता है. सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनका घटा हुआ वजन सर्दी में फिर से बढ़ गया है. दरअसल, सर्दी के मौसम में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और हम अनजाने में ही ज्यादा खाना खा लेते हैं. इसके अलावा मौसम ठंडा होने के कारण घर से बाहर निकलना, टहलना और एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो जाता है. जिससे वजन कम होने की जगह बढ़ जाता है. अगर आप सर्दी के मौसम में भी आसानी से वजन कम कर सकते हैं.

सर्दियों कैसे करें वजन कम

अगर, ठंड में बाहर नहीं जा सकते तो आप घर पर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठंड के कारण बाहर टहलने या जॉगिंग करने की जगह सबसे अच्छा विकल्प है आप योग या कोई और हल्का-फुल्का व्यायाम घर पर करें. ऐसा करने से शरीर भी एक्टिव रहेगा और तनाव भी दूर होगा.

सर्दियों में कई लोगों को भूख लगने के बजाय तीखा खाने की इच्छा होती है. इससे भूख न लगने पर भी कई तरह की क्रेविंग्स होती हैं. लेकिन, वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको इन क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना होगा. इसके साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार खाएं. जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन युक्त मांस और साबुत अनाज आदि.

वजन कम करने के लिए अपने खाने में पर्याप्त फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीजों को शामिल करें. ये आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएंगे और ज्यादा खाने से बचाव होगा.

सर्दियों में अक्सर प्यास नहीं लगती. सर्दियों में वजन घटाने के लिए हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. ऐसे में शरीर को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रेटेड रहने से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है. इसके अलावा सर्दी में हाइड्रेटेड रहने के लिए आप गर्म पानी या नींबू पानी पी सकते हैं. हर्बल टी या ग्रीन टी पी, फल और सब्जियां अधिक खाएं.

