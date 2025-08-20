विज्ञापन

लौंग का पानी पीने के फायदे, वजन घटाने के लिए औषध‍ि है यह पीला पानी | Clove Water Benefits

Laung Pani Benefits: लौंग का पानी सेहत के लिए एक प्राकृतिक औषधि है. इसे हर दिन पीने से डाइजेशन मजबूत होता है, वजन घटाने में मदद मिलती है और इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहता है. सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है.

लौंग का पानी पी रहे हैं तो जान लें फायदे और नुकसान.

Laung Pani Benefits: क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद छोटी-सी लौंग (Clove) सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम ही नहीं आता, बल्कि सेहत और सुंदरता के लिए भी बेहद फायदेमंद है. खासतौर पर अगर आप रोज सुबह लौंग का पानी (Ayurvedic benefits of clove water in morning) पीना शुरू कर दें, तो यह आपके शरीर में छिपी कई बीमारियों (Clove water benefits for weight loss and digestion) को दूर कर सकता है. दरअसल, लौंग में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. जब लौंग को पानी में उबालकर पीया जाता है, तो उसके सारे गुण शरीर तक आसानी से पहुंचते हैं और अपना असर दिखाते हैं. आइए जानते हैं लौंग का पानी पीने के क्या-क्या फायदे हैं और इसे अपनी डेली रूटीन (Laung Ka Pani in Daily Routine) में क्यों शामिल करना चाहिए.

लौंग का पानी पीने के फायदे (Laung Water Benefits)

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाए

लौंग का पानी पेट से जुड़ी परेशानियों जैसे गैस, अपच और पेट दर्द को कम करने में मदद करता है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज आपके डाइजेशन को दुरुस्त करती हैं.

2. वेट लॉस में मददगार

अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं. लाख कोशिशों का भी असर नहीं दिख रहा है तो सुबह खाली पेट गुनगुना लौंग पानी पीना शुरू कर दीजिए. यह बेहद असरदार है. इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और फैट बर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा.

3. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए

लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. हर दिन लौंग का पानी पीने से आपकी बॉडी की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां आपकी बॉडी से दूर रहती हैं.

4. शुगर लेवल को कंट्रोल करे

लौंग का पानी ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है. इससे शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव कंट्रोल होता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए.

5. मुंह की बदबू और दांत दर्द दूर करे

लौंग का इस्तेमाल सदियों से दांत दर्द और मुंह की दुर्गंध को मिटाने के लिए किया जाता है. आयुर्वेद में भी इसे फायदेमंद बताया गया है. लौंग का पानी पीने से ओरल हेल्थ भी बेहतर होती है और मुंह की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है.

6. स्किन और बालों के लिए बेस्ट

लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, दाग-धब्बे मिटाते हैं और कई प्रॉब्लम्स से बचाते हैं. यह बालों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करते हैं और हेयरफॉल से बचाते हैं.

7. एनर्जी बूस्टर की तरह काम करे

अगर आपको दिनभर थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो सुबह लौंग का पानी पीने से आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे. इससे दिनभर आपको अलग ही एनर्जी मिलती है और लो फील नहीं होता है.

लौंग का पानी कैसे बनाएं (How to Make Laung Water)

  • 3-4 लौंग लेकर उसे एक गिलास पानी में भिगोकर रात में रख दें.
  • सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पिएं.
  • चाहें तो इसे हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं.

