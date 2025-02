इन विटामिन की कमी से चेहरे पर निकल आते हैं मुंहासे और पिंपल्स

Pimples cause on face : साफ, चमकदार (how to get glowing skin) और बेदाग स्किन हर किसी को अच्छी लगती है. ऐसे में उस पर अगर मोटे पस वाले उभरे दाने ( Cause of pimples on face) निकल आते हैं, तो चेहरे की खूबसूरती में दाग (chere ke dag kaise hatayen) की तरह काम करता है. ऐसे में हम यहां पर आपको ऐसे विटामिन के बारे में बता रहे हैं, जिसकी कमी (kis vitamin ki kami se nikal ate hain chere par pimples) से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं..

किस विटामिन की कमी से निकल आते हैं चेहरे पर पिंपल्स - Pimples appear on the face due to deficiency of which vitamin

विटामिन सी की कमी से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं. आपको बता दें कि विटामिन सी चेहरे पर नमी बनाए रखता है. ऐसे में इसकी कमी फेश से मॉइश्च छीन लेती है. इसकी भरपाई के लिए आपको संतरा, मौसंबी, आंवला, नींबू जैसे फल का सेवन करना चाहिए.

विटामिन ए त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से त्वचा पर मुंहासे और पिंपल्स हो सकते हैं. इसका कमी दूर करने के लिए आप गाजर, शलजम, पालक खाएं.

विटामिन डी भी हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है. इसकी कमी से त्वचा पर मुंहासे और पिंपल्स हो सकते हैं. ऐसे में आप दूध, मछली, अंडे, मशरूम का सेवन कर सकते हैं.

विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है. इसकी कमी से भी त्वचा पर मुंहासे और पिंपल्स निकल सकते हैं. इसके लिए आप बादाम, अखरोट, शंखपुष्पी जैसे फूड्स को सेवन करें.

वहीं, विटामिन बी भी हेल्दी और शाइनी स्किन के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से त्वचा पर मुंहासे और पिंपल्स बढ़ सकते हैं. इसकी भरपाई आप लोग दाल, चावल, मेवे खाकर कर सकते हैं.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.