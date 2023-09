चावल और दूध से आएगा चेहरे पर निखार, बस इस तरीके से करना होगा फेस पर अप्लाई

कच्चे दूध में विटामिन ए होता है जो चेहरे से पिंपल के दाग-धब्बे (Dark Spots) हल्के करने और झाईयां कम करने में मदद करता है.

Chawal aur dudh ke fayde : चावल और दूध एक ऐसे इंग्रीडिएंट्स (ingredients for skin care) हैं जो खाने और फेस को निखारने के भी काम आते हैं. इसमें पाए जाने वाले गुण स्किन को ग्लोइंग बनाने और स्क्रबिंग के काम आते हैं. लेकिन इन्हें फेस पर अप्लाई करना कैसे है इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल (skin care tips for oily skin) में ताकि आप अपने चेहरे पर नैचुरल ग्लो (face pack for natural and instant glow) पा सकें.

दूध और चावल फेस पैक