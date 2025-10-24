विज्ञापन

सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए? Doctor Hansa Yogendra ने बताया ठंडा पानी पिएं या गर्म

Morning Habits: सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए? या सुबह ठंडा पानी पिएं, गर्म या नॉर्मल? आइए डॉक्टर हंसाजी से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब-

बासी मुंह गर्म पानी पिएं या ठंडा?

Good Morning Habits: सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले पानी पीने की सलाह दी जाती है. इससे शरीर को एक साथ कई फायदे मिलते हैं. यह बात को अधिकतर लोग जानते हैं. लेकिन सवाल यह है कि सुबह खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए? या सुबह ठंडा पानी पिएं, गर्म या नॉर्मल? इसे लेकर मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए डॉक्टर हंसाजी से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब-

क्या कहती हैं योग गुरु?

यूट्यूब पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर हंसा योगेंद्र बताती हैं कि एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह उठते ही लगभग 250 से 500 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए. यह आदत न केवल शरीर को हाइड्रेट करती है बल्कि पाचन शक्ति को भी तेज करती है. पानी पीने से शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. इसके अलावा, यह दिमाग और बॉडी को एनर्जी देने में भी मदद करता है. 

इस सवाल को लेकर योग गुरु कहती हैं, पानी पीने का तापमान भी बहुत जरूरी है. सबसे अच्छा है कि आप सुबह हल्का गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पिएं. रात भर सोने के बाद सुबह तक शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इसलिए सुबह हल्का गर्म पानी पीना सबसे अच्छा है. ठंडा पानी पाचन अग्नि को कमजोर कर सकता है और पेट की क्रिया धीमी कर सकता है.

सुबह इस तरह पिएं पानी
  • पानी पीने के लिए गिलास या कप का इस्तेमाल करें और धीरे-धीरे घूंट-घूंट कर पानी पिएं.
  • पानी पीने से पहले दांत न ब्रश करें, इससे पाचन क्षमता बढ़ती है.
  • बैठकर पानी पिएं, खड़े होकर नहीं.
  • इन सब से अलग बेहतर नतीजों के लिए आप पानी में नींबू, पुदीना, खीरा या अदरक के टुकड़े डाल सकते हैं. इससे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलती है.

डॉक्टर हंसा योगेंद्र के अनुसार, सुबह उठते ही पानी पीना एक आसान और प्रभावी आयुर्वेदिक आदत है. यह शरीर को हाइड्रेट करता है, पाचन सुधारता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और दिनभर के लिए बॉडी को एनर्जी देता है. ऐसे में आप भी आज से ही रोज सुबह सही मात्रा और सही तरीके से पानी पीने की आदत अपना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

