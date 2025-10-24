क्या नीम की दातून से पीले दांत सफेद हो जाते हैं? डेंटल सर्जन ने बताया Teeth Whitening का नुस्खा

Teeth Whitening: नीम की दातून का इस्तेमाल हमारे देश में सदियों से होता आ रहा है. पुराने समय में लोग टूथब्रश और टूथपेस्ट की जगह नीम की टहनी से ही अपने दांत साफ करते थे. आज भी कई लोग ऐसा करते हैं. माना जाता है कि नीम की दातून न केवल मसूड़ों और दांतों को मजबूत बनाती है, बल्कि ये दांतों पर जमा पीला प्लाक भी साफ कर सकती है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई एक खास बातचीत के दौरान नोएडा सैक्टर 71 के कैलाश हॉस्पिटल में सिनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर भविंदर कौर शिवा ने बताया, नीम में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और फंगस को रोकते हैं. इससे मुंह की बदबू कम होती है, प्लाक कम बनता है और मसूड़ों के संक्रमण का खतरा घटता है. दातून चबाने से मसूड़ों की मालिश होती है, जिससे उनमें ब्लड फ्लो बढ़ता है और गम्स मजबूत रहते हैं. नीम पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता इसलिए इसके साइड इफैक्ट भी कम ही देखने को मिलते हैं. यानी नीम का इस्तेमाल करने से दांतों को साफ रखा जा सकता है और कुछ हद तक पीपनपन भी साफ हो सकता है.

हालांकि, डेंटल सर्जन आगे बताती हैं, नीम की दातून हर जगह से दांतों को पूरी तरह साफ नहीं कर पाती है. दांतों के बीच फंसे खाने के टुकड़े या प्लाक कभी-कभी रह जाते हैं, अगर दातून गंदी या पुरानी हो, तो इससे मुंह में संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है. टूथब्रश और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट दांतों को सड़न और कैविटी से बेहतर सुरक्षा देते हैं.

डॉक्टर भविंदर कौर शिवा कहती हैं, नीम की दातून का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ कभी-कभी ही इस्तेमाल करें. दातुन को टूथब्रश और टूथपेस्ट की जगह नहीं रखना चाहिए.

हमेशा ताजी और साफ नीम की टहनी से दातून बनाएं.

हर दिन नई दातून का इस्तेमाल करें.

दातून करने के बाद अच्छे से कुल्ला करें.

इसके साथ ही दिन में दो बार टूथब्रश और फ्लोराइड पेस्ट से ब्रश जरूर करें.

इस तरह नीम और टूथब्रश दोनों का संतुलित इस्तेमाल आपके दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.