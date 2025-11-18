विज्ञापन

Ashwagandha Benefits: रोज 1 चम्मच अश्वगंधा खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए हैरान करने वाले फायदे

Ashwagandha Benefits: अश्वगंधा का सेवन शरीर के साथ-साथ बीमारियों से बचाव के लिए लाभकारी है, लेकिन अक्सर लोगों को अश्वगंधा का सेवन कैसे और कब करना चाहिए यह नहीं पता है. आयुर्वेदिक डॉ. सलीम जैदी ने बताया कि रोज 1 चम्मच अश्वगंधा खाने से क्या होता है.

रोज 1 चम्मच अश्वगंधा खाने से क्या होता है?
Ashwagandha Benefits: प्रकृति में ही सेहत का राज छिपा हुआ है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक हेल्थ दोनों को बेहतर बनाती है. यह हमें शुद्ध हवा, पानी और पौष्टिक भोजन देती है, तनाव कम करती है, और रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है. ऐसे ही आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद है. बस इनकी सही पहचान और सही इस्तेमाल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है. ऐसी ही एक जड़ी बूटी अश्वगंधा है. अश्वगंधा का सेवन शरीर के साथ-साथ बीमारियों से बचाव के लिए लाभकारी है, लेकिन अक्सर लोगों को अश्वगंधा का सेवन कैसे और कब करना चाहिए यह नहीं पता है. आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉ. सलीम जैदी ने बताया कि रोज 1 चम्मच अश्वगंधा खाने से क्या होता है.

डॉ. सलीम जैदी ने बताया कि भारत में 74 प्रतिशत लोग स्ट्रेस से पीड़ित हैं और 88 प्रतिशत एंजायटी से पीड़ित हैं. डॉ. सलीम जैदी ने बताया कि अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है, जो प्रजनन क्षमता बढ़ाने, तनाव कम करने, नींद की कमी दूर करने, चिंता से छुटकारा दिलाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ कई फायदे पहुंची है.

प्रजनन क्षमता में वृद्धि

कई अध्ययनों के अनुसार, अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाकर पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे शुक्राणुओं की मात्रा और गतिशीलता में वृद्धि होती है. इसके अलावा अश्वगंधा हार्मोनल संतुलन में सुधार, प्रजनन अंगों के बेहतर कामकाज को बढ़ावा देने और गर्भपात के इतिहास वाली महिलाओं में गर्भाशय को मजबूत करके महिलाओं में प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है.

तनाव और चिंता को कम करना

अश्वगंधा में एडाप्टोजेनिक क्रिया वाले सिटोइंडोसाइड्स और एसाइलस्टेरिलग्लाइकोसाइड्स जैसे पदार्थ होते हैं. ये कोर्टिसोल के उत्पादन को कम करके तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं.

नींद में सुधार

अश्वगंधा नींद की गुणवत्ता में सुधार और उस चिंता को कम करने में मदद कर सकता है जो अक्सर नींद न आने का कारण बनती है. यह औषधीय पौधा अनिद्रा से निपटने में मददगार साबित हो सकती है.

मांसपेशियों को मजबूत

मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद होती है. कुछ अध्ययनों से पता चला है कि यह मांसपेशियों के निर्माण और ताकत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी बूस्ट

अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

