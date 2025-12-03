सरसों के साग में कौन से विटामिन होते हैं, साग खाने के बाद गैस क्यों होती है, सरसों का साग किसे नहीं खाना चाहिए

Sarson Saag Healthy or Harmful: सर्दियों में सरसों का साग खाना हर किसी को पसंद होता है. इसकी तासीर गर्म होती है. इस मौसम में इसे खाने से ठंड का एहसास कम होता है. इस साग में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कई गंभीर समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं. पंजाबी खाने और उत्तर भारतीय घरों में सरसों का साग अहम हिस्सा है. सर्दी के मौमस में गरमा-गरम मक्खन और मक्के की रोटी के साथ इसका स्वाद कमाल का होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरसों का साग हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है. कुछ लोगों के लिए यह जहर हो सकता है. आइए जानते हैं इस साग को खाने से किन लोगों को बचना चाहिए और यह किन लोगों के लिए फायदेमंद है...

किन लोगों के लिए सरसों का साग है जहर?

सरसों का साग हेल्दी होता है. इसमें विटामिन A, C, K, कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह हानिकारक भी हो सकता है. ऐसे लोग, जिन्हें गैस या एसिडिटी की समस्या होती है, उनके लिए यह गैस और भारीपन बढ़ाने वाला हो सकता है. थायरॉइड के मरीज अगर कच्ची या ज्यादा मात्रा में सरसों का साग खाते हैं तो थायरॉइड की समस्या बढ़ सकती है. किडनी मरीजों को ज्यादा पोटैशियम और ऑक्सलेट वाले फूड्स सीमित खाने की सलाह होती है. सरसों का साग भी इनमें से है. अगर साग को ज्यादा मक्खन या तेल में पकाया गया है, तो यह हार्ट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है.

सरसों का साग किसे नहीं खाना चाहिए?

बहुत ज्‍यादा गैस बनती है, तो साग खाने से बचें.

हरी पत्‍तेदार सब्‍जी से एलर्जी है तो अवॉयड करें.

एक उम्र के बाद हरी पत्‍तेदार सब्‍जी पचने में द‍िक्‍कत होती है.

साग खाने से एस‍िड बन रहा है तो अवॉयड करें.

रात में साग क्यों नहीं खाना चाहिए?

रात में साग नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह गैस, अपच, और पेट फूलने जैसी पाचन द‍िक्‍कतें हो सकती हैं. इसमें फाइबर और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है. इससे पचने में बहुत समय लगाता है. अगर आप साग रात में खाते हैं तो इससे रात को नींद नहीं आती है और रात में पाचन तंत्र यानी डाइजेशन कमजोर हो जाता है. यही वज है क‍ि रात में भारी भोजन खाने से बचना चाह‍िए.



कौन सा साग खाने से खून बनता है?

अगर आप खून बढ़ाने वाला साग ढूंढ रहे हैं, तो सरसों का साग बेस्ट माना जाता है. इसके अलावा पालक, मेथी, बथुआ और चुकंदर के पत्ते भी खून बढ़ाते हैं. इन सभी में आयरन, फोलेट और विटामिन C होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है.

क्या सरसों का पत्ता यह लोग ब‍िल्‍कुल भी ना खाएं?

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, सरसों के पत्तों में पोटैशियम और ऑक्सलेट ज्यादा होता है. ज्यादा पोटैशियम किडनी पर दबाव डाल सकता है. किडनी मरीज हफ्ते में 1-2 बार छोटी मात्रा में साग खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा तेल या घी सब्जी में न डालें. अगर आपको क्रोनिक किडनी रोग (CKD) है, तो साग खाने से पहले डायटिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें.

कौन खा सकते हैं सरसों का साग?

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, किडनी के मरीज साग खा सकते हैं लेकिन सावधानी रखनी चाहिए. साग को उबालकर और पानी फेंककर पोटैशियम कम किया जा सकता है. इसमें ज्यादा तेल,घी और मसाले न डालें. इसकी दिन में थोड़ी ही मात्रा खानी चाहिए. इन्हें अन्य हाई-पोटैशियम फूड्स के साथ ओवरलोड नहीं करना चाहिए. किडनी के मरीजों को इसे खाने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए.