भीगे हुए चने खाने से वजन बढ़ता है या घटता है? 1 दिन में चना कितना खाना चाहिए, जानिए यहां पर

Chane Khane ke Fayde: अक्सर आपने अपने घरों में बड़े-बुजुर्गों को भीगे हुए चने खाने की सलाह देते हुए तो जरूर देखा होगा. कई लोग रोजाना भीगे हुए चने का सेवन करते हैं. चना किसी सुपरफूड से कम नहीं माना जाता है, इसके नियमित रूप से सेवन करने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं. चने में प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन बी3 जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो कई तरह की बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करते हैं. इसी के चलते आज हम आपको चने खाने के जबरदस्त फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. साथ ही हम यह भी बताएंगे कि एक दिन में कितने चने खाना फायदेमंद होता है.

भीगे हुए चने खाने से वजन बढ़ता है या घटता है?

भीगे हुए चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाएं जाते हैं जो पेट को लंबे समय तर भरा रखने में मदद करते हैं. इससे जल्दी-जल्दी भूख नहीं लगती और वेट कंट्रोल में मदद मिलती है. ऐसे में अगर आप भी वजन कंट्रोल करने का विचार बना रहे हैं तो अपनी डाइट में चने जरूर शामिल करें.

जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं उन्हें चने का सेवन नियमित रूप से जरूर करना चाहिए. दरअसल, चने में मौजूद फाइबर डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाए रखता है और पेट से सभी तरह के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है. इसके अलावा अगर आपको कब्ज की समस्या भी रहती है तो चने आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. इनके सेवन से पेट आसानी से साफ हो जाता है.

चने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसायनिन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स गुण ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाने का काम करते हैं. साथ ही इससे हार्ट भी हेल्दी होता है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी चने काफी लाभकारी होते हैं.

जिन लोगों को खून की कमी का सामना करना पड़ता है उन्हें चने का सेवन जरूर करना चाहिए. चने में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है और एनीमिया जैसी बीमारी को दूर करता है.

रोजाना एक व्यक्ति को 30 से 50 ग्राम काला चना भिगोकर खाना चाहिए. एक स्वस्थ्य व्यक्ति के लिए ये क्वांटिटी पर्याप्त मानी जाती है. ये जानकारी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.