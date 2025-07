डॉक्टर ने बताया फ्रिज में कभी नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें, तीसरी के साथ 90% लोग करते हैं गलती, आज ही फेंक दें बाहर

What food not to put in the fridge: फ्रिज हमारे किचन का अहम हिस्सा बन चुका है, जो भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें फ्रिज में रखना हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है? मामले को लेकर यूएस बोर्ड-प्रमाणित हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 ऐसी ही चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें फ्रिज में रखने से उनमें बैक्टीरिया या टॉक्सिक तत्व पनप सकते हैं, जिससे फूड प्वाइजनिंग या हार्मोनल गड़बड़ी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

आज ही फ्रिज से बाहर फेंक दें ये 5 चीजें

दही में प्राकृतिक रूप से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं. लेकिन जब दही को खुला छोड़कर तीन दिन से ज्यादा समय तक फ्रिज में रखा जाता है, तो इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. ये बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के लाभों को खत्म कर देते हैं और इंफेक्शन का खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे में बेहतर है कि दही को ताजा खाएं और लंबे समय तक स्टोर करने से बचें.

प्याज को काटकर फ्रिज में रखने से यह सल्फर गैस छोड़ती है, जो अन्य खाद्य पदार्थों को भी दूषित कर सकती है. इसके अलावा, कटे हुए प्याज में जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं और यह फूड प्वाइजनिंग का कारण बन सकते हैं. ऐसे में अगर प्याज को काटना ही है, तो तुरंत इस्तेमाल करें और फ्रिज में स्टोर करने से बचें.

बहुत से लोग प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर फ्रिज में रखते हैं, लेकिन यह आदत परेशानी बढ़ा सकती है. प्लास्टिक की कुछ बोतलें बिस्फेनॉल ए (BPA) छोड़ती हैं, जो एक हानिकारक रसायन है. यह एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है.

नंबर 4- दो दिन से पुराने चावल

चावल को दो दिन से ज्यादा समय तक फ्रिज में रखना सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है. इसमें बैसिलस नामक बैक्टीरिया पनपता है, जो गर्म करने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता और इसके सेवन से उल्टी, दस्त या फूड प्वाइजनिंग हो सकती है.

चटनी चाहे धनिए की हो या इमली की, अगर वह पांच दिन से ज्यादा पुरानी है, तो उसमें फंगस या सूक्ष्म बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं. यह संक्रमण का कारण बन सकते हैं, भले ही चटनी बाहर से देखने में ठीक लगे. इसलिए चटनी को अधिक दिनों तक स्टोर करने की बजाय जरूरत के अनुसार कम मात्रा में बनाएं.

डॉक्टर बताते हैं, खाने को सुरक्षित रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है यह जानना कि किस चीज को कब तक और कैसे स्टोर किया जाए. गलत तरीके से रखा गया खाना हमारी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

