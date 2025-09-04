Hair Fall रोकने के लिए आज से ही करना छोड़ दें ये 3 काम, डॉ. ने बताई असल वजह

Doctor tips for hair fall: बाल झड़ना आजकल हर उम्र और जेंडर की आम समस्या बन चुकी है. चाहे महिलाएं हों या पुरुष, हेयर फॉल से हर कोई परेशान है. कई बार लोग सोचते हैं कि अगर बाल झड़ रहे हैं, तो उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. सही लाइफस्टाइल अपनाकर और कुछ बुरी आदतों को छोड़कर बालों को जड़ों से मजबूत बनाया जा सकता है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो में डॉ. शिल्पा अरोड़ा ने हेयर फॉल के पीछे की 3 बड़ी वजह बताईं. खास बात यह रही कि उन्होंने काली साड़ी पहनकर अपने अंदाज़ से लोगों का ध्यान खींचा और सरल भाषा में समझाया कि, बाल झड़ने की जड़ गलत आदतों में छिपी है.

डियोड्रेंट का ज़्यादा इस्तेमाल (hair fall control tip)

डॉ. शिल्पा के मुताबिक, रोज़ाना डियोड्रेंट लगाने से सिर्फ त्वचा ही नहीं, बाल भी प्रभावित होते हैं. इनमें मौजूद फ्रेगरेंस और पैराबेन हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देते हैं. खासकर टेस्टोस्टेरोन तेजी से DHT में बदल जाता है, जिससे बाल झड़ने (tips to make hair strong) लगते हैं.

प्रोसेस्ड मीट खाना (balon ka jhadna kaise roke)

अगर आपकी डाइट में प्रोसेस्ड मीट शामिल है, तो सावधान हो जाइए. इस तरह के मीट में सोडियम, नाइट्रेट और प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, जो शरीर के हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं. इसका असर सीधे स्कैल्प और बालों की जड़ों पर पड़ता है और हेयर फॉल बढ़ जाता है.

स्मोकिंग की आदत (how to stop hair fall)

सिगरेट पीना सेहत के साथ-साथ बालों का भी दुश्मन है. स्मोकिंग से लंग्स ही नहीं, बल्कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है. जब खून की सप्लाई जड़ों तक सही से नहीं पहुंचती, तो बाल झड़ने लगते हैं और ग्रोथ (hair care routine) भी रुक जाती है.

बालों की देखभाल कैसे करें? (stop hair fall naturally)

डॉ. शिल्पा सलाह देती हैं कि, बालों को हेल्दी रखने के लिए डाइट में प्रोटीन से भरपूर सीड्स और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें. साथ ही, नियमित तेल मालिश (चंपी) से स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं. स्ट्रेस को दूर रखने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी बेहद ज़रूरी है.

