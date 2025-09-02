विज्ञापन

काले होंठों को बनाएं गुलाबी, रात में लगा लें बस ये चीज...सुबह तक हो जाएंगे Pink Lips

Pink Lips: गुलाबी होंठ पाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रॉडक्ट्स नहीं, बल्कि घर के आसान नुस्खे ही काफी हैं. चीनी, नींबू, ऑलिव ऑयल और नारियल तेल से होंठ मुलायम और पिंक हो जाते हैं.

काले होंठों को बनाएं गुलाबी, रात में लगा लें बस ये चीज...सुबह तक हो जाएंगे Pink Lips
होंठों का कालापन दूर करें, पाएं गुलाबी और खूबसूरत लिप्स

Pink Lips Tips: चेहरे की मुस्कान तभी परफेक्ट लगती है जब होंठ गुलाबी और सॉफ्ट हों. होंठों की खूबसूरती न सिर्फ चेहरे की शान बढ़ाती है, बल्कि यह सेहत का भी संकेत देती है, लेकिन ब्यूटी प्रॉडक्ट्स, धूप, स्मोकिंग और ड्राईनेस की वजह से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं. ऐसे में गुलाबी होंठ पाने के घरेलू उपाय (Home Remedies for Pink Lips) आपकी मदद कर सकते हैं.

घरेलू नुस्खे जो बनाएं होंठ गुलाबी और खूबसूरत | natural lip care tips

  • चीनी, ऑलिव ऑयल और नींबू का मिश्रण.
  • एक कटोरी में चीनी, कुछ बूंदें नींबू और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर पेस्ट तैयार करें.
  • रोजाना होंठों पर हल्के हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें.
  • इससे डेड स्किन हटती है और होंठों का कालापन कम होता है.
एलोवेरा जेल | home remedies for black lips

एलोवेरा जेल होंठों की ड्राईनेस और डार्कनेस दोनों को दूर करने में मदद करता है. रात को सोने से पहले होंठों पर एलोवेरा जेल लगाएं और रातभर रहने दें. सुबह आपके होंठ ज्यादा सॉफ्ट और पिंक दिखेंगे.

गुलाब जल | lips pink karne ke upay

गुलाब जल हाइपर पिग्मेंटेशन को कम करता है और होंठों की नेचुरल रंगत को बनाए रखता है. कॉटन की मदद से गुलाब जल होंठों पर लगाएं और कुछ देर बाद धो लें.

विटामिन E कैप्सूल | how to get pink lips naturally

विटामिन E होंठों को गहराई तक पोषण देता है. कैप्सूल को फोड़कर तेल होंठों पर लगाएं और 20-30 मिनट तक छोड़ दें, फिर टिश्यू से पोंछकर लिप बाम लगाएं.

जैतून तेल और शक्कर | Lips care during summer

1 चम्मच जैतून तेल और 1 चम्मच शक्कर मिलाकर होंठों पर स्क्रब करें. इससे ब्लैकनेस कम होती है और होंठ मुलायम होते हैं. हफ्ते में 2 बार यह स्क्रब जरूर करें.

नारियल तेल |  Lips Darkness Home Remedies

नारियल तेल होंठों का बेस्ट मॉइस्चराइज़र है. रोजाना सोने से पहले नारियल तेल लगाकर हल्की मसाज करें. कुछ ही दिनों में होंठ पिंक और शाइनी हो जाएंगे. गुलाबी होंठ पाना मुश्किल नहीं है, बस सही देखभाल की जरूरत है. अगर आप केमिकल वाले प्रॉडक्ट्स छोड़कर इन आसान घरेलू नुस्खों को अपनाएंगे तो होंठ जल्द ही नेचुरली पिंक और खूबसूरत नजर आएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

