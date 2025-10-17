दिवाली पर पटाखे फोड़ते समय भूलकर भी न करना आंखों से जुड़ी ये गलती, डॉक्टर ने बताया हो सकती हैं ये दिक्कतें!

Should We Wear Contact Lens on Diwali: दिवाली का त्योहार आतिशबाजी यानी पटाखों के बिना अधुरा है. लेकिन पटाखों को जलाते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से आंखों की सुरक्षा के संबंध में. ऐसे में अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको छोटी सी लापरवाही भी करने से बचना चाहिए. इसी विषय में संकरा आई हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्विसेज डॉक्टर नीरज शाह ने बताया कि आतिशबाजी के दौरान कॉन्टैक्ट लेंस पहनना काफी खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में.

कॉन्टैक्ट लेंस पहनना क्यों है खतरनाक?

डॉक्टर नीरज बताते हैं कि पटाखे जलाते समय आंखों पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनना काफी हानिकारक साबित हो सकता है. दरअसल, कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया के ऊपर एक पतली परत बना देते हैं, जो पटाखों से निकलने वाले धुएं और खतरनाक केमिकल को आसानी से अपनी तरफ खींच लेते हैं. जब ये गंदगी आंखों के संपर्क में आती है तो जलन, रेडनेस, एलर्जी, कंजंक्टिवाइटिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है.

डॉक्टर ये भी बताते हैं कि पटाखे जलाने से जो गर्मी निकलती है उससे कॉन्टैक्ट लेंस सूख भी सकते हैं. इससे आंखों के कॉर्निया पर छोटी-छोटी खंरोच लगने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, गंभीर मामलों में इंफेक्शन भी हो सकता है, जिसका सही इलाज न होने पर स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ भी सकती है.

आप कॉन्टैक्ट लेंस की जगह प्रिस्क्रिप्शन चश्मा पहन सकते हैं. ये चश्मा आपकी आंखों के लिए किसी शील्ड की तरह काम करेगा और पटाखों से निकलने वाले हानिकारक केमिकल्स, धुएं को आंख तक पहुंचने से रोकेगा. ऐसे में अगर आप दिवाली सुरक्षित रूप से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन चश्मा ले सकते हैं.

डॉक्टर नीरज बताते हैं कि आंखों में जलन, रेडनेस या फिर धुंधलापन महसूस होने पर तुरंत लेंस हटा देने चाहिए. इसके साथ ही, आंखों को साफ पानी से हल्के से धोना चाहिए और ऐसी स्थिति में आंखों को बिल्कुल भी रगड़ने से बचना चाहिए. आगे के नुकसान से बचने के लिए आंखों के डॉक्टर से तुरंत जांच करा लेना बहुत जरूरी होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.