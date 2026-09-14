Ganesh Chaturthi 2026: थर्माकोल छोड़ें... इन चीजों से सजाएं गणपति का पंडाल, घर बैठे तैयार हो जाएगा सुंदर मंडप

गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति बप्पा को विराजमान करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. बप्पा की पूजा के साथ उनके मंडप और दरबार की सजावट भी लोगों के लिए खास आकर्षण होती है. अगर आप इस बार बाजार से महंगा सजावटी सामान खरीदने के बजाय घर पर ही खूबसूरत मंडप तैयार करना चाहते हैं, तो कुछ आसान चीजों की मदद से ऐसा कर सकते हैं.

लकड़ी की डंडियों से तैयार करें ढांचा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले गणपति मंडप का ढांचा बनाने के लिए लकड़ी की डंडियां लें. दो-दो फीट की आठ डंडियों से दो चौकोर फ्रेम तैयार किए जा सकते हैं. इसके बाद करीब तीन फीट लंबी चार डंडियों को चारों कोनों पर लंबवत लगाएं. ऊपर दूसरा चौकोर फ्रेम जोड़ने के बाद मंडप का पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा. जगह के हिसाब से इसका आकार छोटा-बड़ा किया जा सकता है.

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कपड़े और फोम से दें खूबसूरत लुक

अब मंडप को सजाने के लिए नेट का कपड़ा, सैटिन या घर में रखा कोई खूबसूरत दुपट्टा इस्तेमाल करें. कपड़े को दोनों तरफ लगाकर मोटे धागे से बांध दें. इसके बाद फोम, स्पंज या पूल नूडल की मदद से मंडप के किनारों को सजााने के लिए आधार तैयार किया जा सकता है.

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फूलों से सजाएं गणपति का दरबार

इसके बाद कृत्रिम फूलों की मदद से मंडप को आकर्षक बनाया जा सकता है. गुलाबी रंग के हल्के और गहरे शेड वाले फूलों को बारी-बारी से लगाने पर खूबसूरत डिजाइन बनता है. आप अपनी पसंद के दूसरे रंगों और फूलों का भी इस्तेमााल कर सकते हैं.

पीछे लगाएं सफेद फूलों की लड़ियां

मंडप के पीछे कपड़ा लगाकर उस पर भी फूल लगाए जा सकते हैं. आखिर में सफेद फूलों की लड़ियां लगाने से पूरा सेटअप और भी सुंदर नजर आता है. खाास बात यह है कि इसे टेबल पर रखने के साथ जमीन पर भी सजााया जा सकता है.

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