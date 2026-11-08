विज्ञापन

मां लक्ष्मी के चरण, कलश, दीपक, भगवान गणेश की आकृति....यहां देखें दिवाली पर 10 मिनट में बनने वाले खूबसूरत रंगोली डिजाइन

यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें आप महज 10 मिनट में बना सकते हैं. इन डिजाइनों को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Read Time: 3 mins
Share
मां लक्ष्मी के चरण, कलश, दीपक, भगवान गणेश की आकृति....यहां देखें दिवाली पर 10 मिनट में बनने वाले खूबसूरत रंगोली डिजाइन
दिवाली पर 10 मिनट में बनने वाली खूबसूरत रंगोली
(Photo Credit: Instagram)

आज देशभर में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है. अब, दिवाली का त्योहार हो और घर के आंगन में रंगोली न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? दीपों के इस त्योहार पर हर कोई अपने घर को सुंदर और खास तरीके से सजाता है. कोई घर के बाहर रंग-बिरंगी लाइटें लगाता है तो कोई फूलों और दीयों से घर को सजाता है. वहीं, दिवाली पर रंगोली बनाने की भी खास परंपरा है. रंगोली न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि इसे शुभता और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है. लेकिन अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता है या आपके पास आज रंगोली बनाने का ज्यादा समय नहीं है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें आप महज 10 मिनट में बना सकते हैं. इन डिजाइनों को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

मां लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली

दिवाली पर मां लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में आप अपने घर के आंगन में लाल रोली से मां लक्ष्मी के चरणों वाली रंगोली बना सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

कलश वाली रंगोली

कलश को शुभ माना जाता है. आप दिवाली पर कलश वाली रंगोली भी बना सकते हैं. यहां देखें कलश वाली रंगोली की तस्वीरें- 

दीपक वाली रंगोली

दिवाली दीपों का त्योहार है, इसलिए दीपक वाली रंगोली सबसे अच्छी लगेगी. इसके लिए आप इन फोटोज में से किसी एक को चुन सकते हैं- 

Latest and Breaking News on NDTV

Latest and Breaking News on NDTV

भगवान गणेश वाली रंगोली

दिवाली पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है. ऐसे में आप गणेश जी की आकृति वाली रंगोली बना सकते हैं. अगर आपको बड़ी आकृति बनाना मुश्किल लगता है, तो सिर्फ गणेश जी की सूंड और मुकुट वाले आसान डिजाइन भी बना सकते हैं. इसके अलावा आप पत्तों की मदद से भी भगवान गणेश की आकृति बना सकते हैं- 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

Latest and Breaking News on NDTV
स्वास्तिक वाली रंगोली

इन सब से अलग दिवाली पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ माना जाता है. आप लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर उसके चारों तरफ सफेद और पीले रंग से सुंदर डिजाइन बना सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

यह भी पढ़ें- Happy Diwali Wishes: सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार...इन संदेशों के साथ अपनों से कहें 'हैप्पी दिवाली'
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali, Rangoli Design, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com