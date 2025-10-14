शुरू करने जा रहे हैं दिवाली की सफाई? रूखी त्वचा, धूल-मिट्टी और एलर्जी से बचने के लिए अपनाएं ये स्किनकेयर टिप्स

Diwali 2025 Skincare Tips: पूरे साल लोगों को दिवाली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस खास पर्व की शुरुआत त्योहार से लगभग 7 से 10 दिन पहले, घरों की साफ-सफाई के साथ हो जाती है. हालांकि, सफाई का सबसे ज्यादा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है. दरअसल, झाड़ू-पोंछे से उड़ने वाली धूल-मिट्टी, सालों से जमा पुराने सामान और हार्ड क्लीनिंग केमिकल्स के इस्तेमाल से त्वचा अक्सर रूखी, बेजान हो जाती है. कई लोगों को तो एलर्जी का सामना भी करना पड सकता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ स्किन केयर टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे सफाई के दौरान आपकी त्वचा सुरक्षित और हाइड्रेटेड रहेगी.

काशी की 'देव दीपावली' से लेकर पिंक सिटी की जगमगाहट तक...भारत के इन 5 शहरों में मनाई जाती है बेहद शानदार दिवाली

हाथों की स्किन ऐसे रहेगी सेफ

दिवाली की सफाई के दौरान कई बार हार्ड क्लीनिंग केमिक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका सबसे ज्यादा असर हाथों की स्किन पर पड़ता है. ऐसे में आप सफाई शुरू करने से पहले हाथों में रबर या लेटेक्स के दस्ताने जरूर पहनें. इससे धूल-मिट्टी और केमिकल्स का संपर्क सीधे आपकी त्वचा से नहीं होगा.

सफाई करते समय अगर आपके फेस की स्किन धूल-मिट्टी और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के केमिकल्स के संपर्क में आती है जो पिंपल्स, ऐलर्जी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप जब भी सफाई शुरू करने जाएं तो सबसे पहले अपने चेहरे को मास्क या फिर स्कार्फ से जरूर ढक लें. सफाई पूरी हो जाने के बाद अपने चेहरे को फेस वॉश से धोएं और आप हाइड्रेटिंग मॉइश्चराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

सफाई के दौरान पसीना आना आम बात है. ऐसे में आप अपने गंदे हाथों से चेहरे के पसीने को बार-बार न पोछें और न ही टच करें. इससे आपको पिंपल्स, ऐलर्जी का सामना करना पड़ सकता है. अपने फेस को क्लीन रखने के लिए आप सफाई के बाद माइल्ड फेस वॉश से धो लें.

सफाई के दौरान बार-बार पसीना आने से आपकी स्किन डिहाईड्रेट हो सकती है. ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए आप कम से कम हर दो घंटे में पानी पीते रहें. इससे आपकी स्किन हाईड्रेट रहेगी और अंदरूनी तौर पर त्वचा ताजा रहेगी.

स्किन को ग्लोइंग और हाईड्रेट बनाए रखने के लिए आप इस घरेलू नुस्खे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा- सा गुलाब जल मिलाकर एक फेस पैक बना लें. इसके बाद हाथों से इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.