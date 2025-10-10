विज्ञापन

इस दिवाली अपने पुराने मिट्टी के दीयों को दें नया लुक, देख लोग कहेंगे- वाह ये तो बाजार वाले से भी खूबसूरत हैं

DIY Diya Decoration Ideas: इस दिवाली अपने पुराने मिट्टी के दीयों को नया रूप दें. पिस्ता के छिलके, रंगीन पेंट, फूल और थोड़ी कल्पना से आप घर पर ही बना सकती हैं 'परफेक्ट फेस्टिव डेकोर'.

Read Time: 2 mins
Share
इस दिवाली अपने पुराने मिट्टी के दीयों को दें नया लुक, देख लोग कहेंगे- वाह ये तो बाजार वाले से भी खूबसूरत हैं
सिंपल नहीं इस दिवाली पर इन तरीकों से सजाएं मिट्टी के दीये, रोशनी के साथ बिखेरेंगे खूबसूरती

DIY Diya Decoration Ideas in Hindi: दिवाली आने वाली हो और घर में दीयों की चमक न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इस बार क्यों न कुछ नया किया जाए? हर साल जैसे-तैसे दीये जलाने की बजाय, इस बार उन्हें थोड़ा क्रिएटिव टच दें. घर के कोने-कोने में सजने वाले ये मिट्टी के दीये आपकी दिवाली की रौनक को दोगुना कर सकते हैं. बस चाहिए थोड़ी कल्पना और थोड़ी मेहनत.

Latest and Breaking News on NDTV

पिस्ता के छिलकों से बनेगा सबसे यूनिक दीया (Diwali Celebration Ideas)

आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पिस्ता के छिलके आप फेंक देते हैं, वही आपके दीयों को यूनिक बना सकते हैं.

कैसे करें सजावट:- (DIY Diya Decoration Ideas)

  • छिलकों को धोकर सुखा लें.
  • इन्हें फूल या पत्ते के आकार में काटें.
  • मिट्टी के दीयों पर गोंद लगाकर इन छिलकों को चिपकाएं.
  • पेंट करें, स्पार्कल लगाएं, और आपका 'डिज़ाइनर दीया' तैयार.
  • बस, अब आपको बाजार से दीये खरीदने की जरूरत नहीं.
Latest and Breaking News on NDTV

कलर पेंट से दिखाएं अपनी क्रिएटिविटी (Mitti ke diye, Diwali craft ideas)

  • अगर पिस्ता के छिलके नहीं हैं तो पेंट उठा लीजिए.
  • दीयों को पहले बेस कोट देकर अपनी पसंद के रंग और डिजाइन बनाएं.
  • चाहें तो ओम या स्वस्तिक जैसे पारंपरिक चिन्ह बनाकर उन्हें ग्लिटर से हाइलाइट करें. 
  • यह तरीका बच्चों के साथ करने पर एक मजेदार DIY एक्टिविटी भी बन जाता है.

कस्टमाइज्ड स्टिकर्स और बेसन-चूना ट्रिक (festive decoration hacks)

आजकल मार्केट में थीम-बेस्ड स्टिकर्स मिल जाते हैं जैसे लक्ष्मी-गणेश, फ्लोरल या मंडला पैटर्न. इन्हें दीयों पर चिपकाने से तुरंत 'फेस्टिव वाइब' आ जाती है. अगर आप देसी टच चाहती हैं, तो बेसन और रंगीन चूने का गोंद बनाकर दीयों को सजाएं. ये तरीका न सिर्फ पारंपरिक है, बल्कि बहुत ही किफायती भी है.

Latest and Breaking News on NDTV

फूलों से बढ़ाएं दीयों की खूबसूरती (diya decoration with pistachio shells)

ताजे या सूखे फूलों से बनी छोटी मालाएं दीयों के चारों ओर लगाएं. फूलों की महक और दीयों की रौशनी मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगी कि हर कोई देखता रह जाएगा.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
DIY Diya Decoration Ideas, Diwali, Diwali 2025, Diwali Decoration Ideas, Diwali Celebration Ideas, Diwali Decoration Ideas In Hindi, Mitti Ke Diye, Diwali Craft Ideas, Diya Decoration With Pistachio Shells, Diwali Home Decor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com