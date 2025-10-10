इस दिवाली अपने पुराने मिट्टी के दीयों को दें नया लुक, देख लोग कहेंगे- वाह ये तो बाजार वाले से भी खूबसूरत हैं

DIY Diya Decoration Ideas in Hindi: दिवाली आने वाली हो और घर में दीयों की चमक न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इस बार क्यों न कुछ नया किया जाए? हर साल जैसे-तैसे दीये जलाने की बजाय, इस बार उन्हें थोड़ा क्रिएटिव टच दें. घर के कोने-कोने में सजने वाले ये मिट्टी के दीये आपकी दिवाली की रौनक को दोगुना कर सकते हैं. बस चाहिए थोड़ी कल्पना और थोड़ी मेहनत.

पिस्ता के छिलकों से बनेगा सबसे यूनिक दीया (Diwali Celebration Ideas)

आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पिस्ता के छिलके आप फेंक देते हैं, वही आपके दीयों को यूनिक बना सकते हैं.

कैसे करें सजावट:- (DIY Diya Decoration Ideas)

छिलकों को धोकर सुखा लें.

इन्हें फूल या पत्ते के आकार में काटें.

मिट्टी के दीयों पर गोंद लगाकर इन छिलकों को चिपकाएं.

पेंट करें, स्पार्कल लगाएं, और आपका 'डिज़ाइनर दीया' तैयार.

बस, अब आपको बाजार से दीये खरीदने की जरूरत नहीं.

कलर पेंट से दिखाएं अपनी क्रिएटिविटी (Mitti ke diye, Diwali craft ideas)

अगर पिस्ता के छिलके नहीं हैं तो पेंट उठा लीजिए.

दीयों को पहले बेस कोट देकर अपनी पसंद के रंग और डिजाइन बनाएं.

चाहें तो ओम या स्वस्तिक जैसे पारंपरिक चिन्ह बनाकर उन्हें ग्लिटर से हाइलाइट करें.

यह तरीका बच्चों के साथ करने पर एक मजेदार DIY एक्टिविटी भी बन जाता है.

कस्टमाइज्ड स्टिकर्स और बेसन-चूना ट्रिक (festive decoration hacks)

आजकल मार्केट में थीम-बेस्ड स्टिकर्स मिल जाते हैं जैसे लक्ष्मी-गणेश, फ्लोरल या मंडला पैटर्न. इन्हें दीयों पर चिपकाने से तुरंत 'फेस्टिव वाइब' आ जाती है. अगर आप देसी टच चाहती हैं, तो बेसन और रंगीन चूने का गोंद बनाकर दीयों को सजाएं. ये तरीका न सिर्फ पारंपरिक है, बल्कि बहुत ही किफायती भी है.

फूलों से बढ़ाएं दीयों की खूबसूरती (diya decoration with pistachio shells)

ताजे या सूखे फूलों से बनी छोटी मालाएं दीयों के चारों ओर लगाएं. फूलों की महक और दीयों की रौशनी मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगी कि हर कोई देखता रह जाएगा.

